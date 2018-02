Maltempo | freddo | neve e vento forte da Nord a Sud Neve attesa anche a Roma | domani

Maltempo : la Caritas di Firenze potenzia l’accoglienza per il freddo : Per l’emergenza freddo di questi giorni tutte le strutture di accoglienza della Caritas diocesana di Firenze e tutti gli operatori sono allertati per accogliere i senza fissa dimora. Lo riporta una nota. Oltre ai 200 posti di accoglienza ordinari complessivi fra Firenze, Scandicci (Firenze) e Sesto Fiorentino (Firenze), sono stati resi disponibili altri 30 posti letto in più nelle strutture che Caritas gestisce per conto del Comune di ...

Maltempo Piemonte : forte pericolo valanghe - domani col Burian arriva il grande freddo : Come preannunciato nel corso della settimana, a partire da oggi assisteremo anche in Piemonte ad un calo delle temperature per la discesa di una vasta area depressionaria dalla Russia siberiana. L’ingresso di aria fredda, alimentato dal flusso da nordest presente anche nei bassi strati, raffredderà progressivamente l’intera atmosfera; in pianura sono attese minime al di sotto degli 0°C in diverse località già oggi, mentre lunedì le temperature ...

Maltempo e freddo : boom di zuppe antigelo - +20% di acquisti : Con il calo termico si registra un boom per le zuppe a tavola con un aumento stimato pari al 20% negli acquisti degli ingredienti base per la loro preparazione, dalle verdure ai legumi: lo ha rilevato un monitoraggio della Coldiretti sull’andamento delle vendite nei mercati degli agricoltori di Campagna Amica, rispetto alla scorsa settimana. “L’arrivo di Burian – sottolinea la Coldiretti in un comunicato – ha già provocato ...

Maltempo : freddo - neve - pioggia e vento forte sull’Italia : Comunicato Stampa Dipartimento di Protezione Civile Nazionale 24 Febbraio 2018 Una depressione presente sul Mediterraneo continua ad alimentare condizioni di marcata instabilità che coinvolgerà domani le estreme regioni meridionali dell’Italia. Al contempo, l’ingresso di aria particolarmente fredda di origine artica, che inizialmente interesserà le regioni settentrionali per poi estendersi gradualmente al centro e al sud, […]

Maltempo Trentino : in arrivo freddo intenso - brusco calo delle temperature : Anche in Trentino è previsto un abbassamento delle temperature, in particolare tra la notte e il mattino di domani: secondo le previsioni di MeteoTrentino, il servizio meteorologico provinciale, il calo delle temperature sarà sensibile e brusco, e domani potrebbe verificarsi qualche debole nevicata fino alle quote più basse. Lunedì 26 febbraio attese temperature sotto le medie stagionali, anche se il cielo dovrebbe essere soleggiato. L'articolo ...

Maltempo - domenica arrivano freddo e neve dalla Siberia : Domani arriverà sull'Italia un'ondata di gelo proveniente dalla Siberia. Previste nevicate al Nord e al Centro, possibile qualche fiocco su Roma. Il freddo proseguirà nei giorni successivi: fra ...

Allerta Maltempo e freddo a Roma : altri 207 posti per rafforzare l’accoglienza : Garantire un potenziamento del circuito di accoglienza capitolino per le persone senza dimora e in condizione di fragilità, a seguito dell’Allerta maltempo e del previsto abbassamento delle temperature nei prossimi giorni. Con questo obiettivo, di concerto con il coordinamento del tavolo tecnico attivato da ieri in Campidoglio, l’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale ha avviato un lavoro in sinergia con il privato sociale ...

Maltempo e freddo in arrivo : casette Sae osservate speciali : casette “Sae” (Soluzioni Abitative in Emergenza) degli sfollati del terremoto di Norcia, Cascia e Preci “osservate speciali” per l’arrivo dell’ondata di freddo e neve attesa tra domenica e lunedì. “Il grande freddo a noi non fa paura perche’ siamo abituati, ma non c’e’ dubbio che per le Sae sara’ una sorta di test. In particolare per le caldaie e gli impianti idraulici, ma abbiamo ...

Maltempo - spiagge imbiancate in Veneto in attesa di Buran : martedì il giorno più freddo Previsioni : spiagge venete imbiancate e neve sopra ai 100-150 metri: questo il panorama offerto stamane in Veneto a causa di Burian, la perturbazione che ha portato sulla penisola aria artica. Nevica a Torino e...

Maltempo e freddo a Roma : accensione straordinaria dei riscaldamenti nelle scuole : “A seguito delle condizioni climatiche previste nei prossimi giorni, la Città metropolitana di Roma Capitale ha disposto l’accensione straordinaria degli impianti di riscaldamento negli edifici scolastici di propria competenza, dalla mezzanotte alle 12.00 di lunedi 26 febbraio, e nei giorni successivi, per tutta la durata dell’emergenza freddo. Verrà così mantenuta una temperatura interna in linea con gli rispettare gli ...

Maltempo - neve e freddo in Italia in attesa del gelo siberiano - : Abbondanti nevicate soprattutto in Piemonte, con 15 cm caduti a Cuneo. Imbiancata anche Torino. A partire da domenica sera il crollo delle temperature per l'ondata di gelo siberiano, con minime fino a ...

Maltempo Napoli - il Comune : azioni ‘anti freddo’ per i senza dimora : In vista del calo delle temperature previsto per i prossimi giorni, l’Assessore al Welfare del Comune di Napoli Roberta Gaeta in una nota precisa che “Già dall’inizio dell’inverno siamo stati tempestivi nel fronteggiare l’emergenza freddo con un programma coordinato e strutturato di azioni volte a garantire la tutela delle persone in situazione di estrema fragilità. E’ da dicembre che, in assoluta continuità, ...