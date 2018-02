Maltempo | domani a Roma chiusi anche parchi e cimiteri 

Maltempo Lazio : domani scuole chiuse ai Castelli Romani : Per l’allerta meteo domani scuole chiuse a Tivoli e in molti paesi dei Castelli romani. Molti i sindaci che hanno adottato un’ordinanza di chiusura degli istituti scolastici. Studenti a casa a Castel Gandolfo, Monte Compatri, Lanuvio e Frascati. Sui Monti Prenestini analogo provvedimento e’ stato preso dai sindaci di Labico, Palestrina e Zagarolo. L'articolo Maltempo Lazio: domani scuole chiuse ai Castelli Romani sembra essere ...

Maltempo : domani 26 Febbraio scuole chiuse a Roma : domani scuole chiuse a Roma in previsione dell’ondata di Maltempo e dell’allerta neve. “E’ stata firmata l’ordinanza sindacale che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, sul territorio di Roma per lunedi’ 26 Febbraio”, si legge in una nota del Campidoglio. L'articolo Maltempo: domani 26 Febbraio scuole chiuse a Roma sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : scuole chiuse domani in Gallura : ANSA, - OLBIA, 25 FEB - scuole chiuse domani nei Comuni montani della Gallura. I sindaci di Tempio Pausania, Luras, Calangianus e Bortigiadas hanno emanato l'ordinanza di chiusura di tutte le scuole ...

Maltempo Piemonte : forte pericolo valanghe - domani col Burian arriva il grande freddo : Come preannunciato nel corso della settimana, a partire da oggi assisteremo anche in Piemonte ad un calo delle temperature per la discesa di una vasta area depressionaria dalla Russia siberiana. L’ingresso di aria fredda, alimentato dal flusso da nordest presente anche nei bassi strati, raffredderà progressivamente l’intera atmosfera; in pianura sono attese minime al di sotto degli 0°C in diverse località già oggi, mentre lunedì le temperature ...

Maltempo - domani in arrivo neve - pioggia e vento forte : diramata allerta anche per il Lazio : Una depressione presente sul Mediterraneo continua ad alimentare condizioni di marcata instabilità, che coinvolgerà domani le estreme regioni meridionali dell'Italia. Al contempo,...

A seguito dell'allerta Maltempo e del previsto abbassamento delle temperature nei prossimi giorni, con eventualità di neve e ghiaccio, tutte le strutture comunali, i Municipi e le società partecipate che si occupano di pubblici servizi sono in stato di preallerta.

Maltempo Roma : da domani prolungamento dell’orario di riscaldamento : A seguito dell’allerta Maltempo e del previsto abbassamento delle temperature nei prossimi giorni, con eventualità di neve e ghiaccio, tutte le strutture comunali, i Municipi e le società partecipate che si occupano di pubblici servizi sono in stato di preallerta. Con ordinanza sindacale n. 28 del 23 febbraio 2018, e’ stato disposto il prolungamento dell’orario di riscaldamento consentito. L’ordinanza firmata ieri prevede ...

Maltempo Abruzzo : ghiaccio e neve in aumento da domani sulla A24-A25 : L’arrivo di un fronte di aria gelida proveniente dalla Lapponia potrebbe determinare, a partire dal pomeriggio di domani, domenica 25 febbraio, un drastico cambiamento delle condizioni atmosferiche, con abbassamento delle temperature e conseguente pericolo di ghiaccio e nevicate sull’Appennino e sulle zone adriatiche. Nella giornata di domani le nevicate, inizialmente deboli sulle tratte interne abruzzesi, tenderanno a calare ...

Maltempo - il sindaco di Pesaro : “Domani scuole aperte” : “Tutte le scuole domattina saranno regolarmente aperte. La protezione civile, verificati gli ultimi dati, non ritiene necessario la chiusura delle scuole”. Lo rende noto il sindaco di Pesaro Matteo Ricci su Facebook, sottolineando pero’ che la situazione “rimane problematica“. Il primo cittadino invita a spostarsi in auto il meno possibile “perché ci sono smottamenti e frane sulle strade. Le previsioni della ...