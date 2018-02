Maltempo | crolla pilone a Venezia | rimosso | ma riapertura solo alle 19 

Maltempo Sicilia : crolla soffitto in una scuola di Palermo : A Palermo, in una classe dell’istituto magistrale “Regina Margherita” di via Protonotaro, si è verificato il crollo del soffitto di un’aula: di conseguenza la classe è stata ricollocata nel plesso centrale. Si ritiene che le piogge degli ultimi giorni possano avere avuto un ruolo nel cedimento. L'articolo Maltempo Sicilia: crolla soffitto in una scuola di Palermo sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Siracusa : crolla palco allestito per il Carnevale ad Avola : A causa della forte ondata di Maltempo in atto in Sicilia, è crollato il palcoscenico montato da qualche giorno in piazza Umberto ad Avola (Siracusa), in occasione dei festeggiamenti per il Carnevale. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco, che hanno limitato i danni del crollo, e messo in sicurezza l’area. L'articolo Maltempo Siracusa: crolla palco allestito per il Carnevale ad Avola sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : a Selinunte crolla un muro e danneggia delle auto : Maltempo nel trapanese, dove la forte pioggia, a tratti mista a grandine, in corso da ore, ha provocato danni anche a Marinella di Selinunte dove è crollato parte del muro che costeggia l’area della ex stazione ferroviaria. Il muro è caduto su alcune auto in sosta danneggiandole. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili urbani che stanno ricevendo diverse telefonate da automobilisti bloccati nelle proprie vetture. Allagati pure ...

Maltempo Aosta : crolla un muro del parco di una villa - chiusa via Edelweiss : A seguito del crollo di un muro del parco di una villa sulla collina di Aosta, via Edelweiss e’ stata chiusa al traffico nei due sensi di marcia. Lo smottamento e’ avvenuto dopo la forte pioggia che e’ caduta sul capoluogo regionale nelle ultime 24 ore. Le precipitazioni hanno causato anche numerosi dissesti nelle vie della citta’ la cui circolazione risulta pertanto rallentata in alcuni tratti. L'articolo Maltempo Aosta: ...

Maltempo Sicilia : vento forte e alberi crollati - riaperta l’autostrada A18 : riaperta al traffico l’autostrada A18 Catania-Messina, anche nel tratto Giarre-Fiumefreddo di Sicilia, chiusa a seguito del crollo di diversi alberi a causa delle forti raffiche di vento. Resta chiuso il casello di Giarre della A18 per problemi di stabilità di un palo per l’energia elettrica. L'articolo Maltempo Sicilia: vento forte e alberi crollati, riaperta l’autostrada A18 sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Sicilia : forti raffiche di vento a Catania - crolla controsoffitto dell’ospedale : forti raffiche di vento spazzano da ore Catania: si è verificato il crollo di parte del controsoffitto del nuovo reparto di Osservazione Breve Intensiva dell’ospedale Garibaldi Centro di piazza Santa Maria di Gesù. Non si segnalano feriti o danni ulteriori. Centinaia le richieste di soccorso giunte alla Sala Operativa dei Vigili del fuoco relative al crollo di cartelloni pubblicitari, alberi abbattuti e materiale di vario tipo che ...

Maltempo - ALLERTA METEO/ Lazio - bollino arancione : neve a San Casciano - crollano le mura (oggi - 28 dicembre) : METEO, previsioni del tempo e MALTEMPO: oggi, 28 dicembre 2017. MALTEMPO su tutto il nostro paese. Temporali e raffiche di neve portano all'ALLERTA in diverse zone.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 14:45:00 GMT)

Maltempo Firenze : crolla parte delle mura medioevali San Casciano - danni a 2 auto : crollata una porzione delle mura medioevali di San Casciano Val di Pesa (Firenze) a seguito delle piogge degli ultimi due giorni: non si segnalano feriti ma sono rimaste danneggiate due auto in sosta. Sul posto vigili del fuoco di Firenze, polizia municipale e tecnici del Comune. L’area è stata sgombrata e messa in sicurezza. L'articolo Maltempo Firenze: crolla parte delle mura medioevali San Casciano, danni a 2 auto sembra essere il primo ...

Maltempo - neve sulle colline toscane : auto in difficoltà - crolla struttura a Arcidosso : Firenze, 16 dicembre 2017 - neve ovunque sulle colline toscane. Le province più interessate sono quelle di Grosseto e Siena, ma anche l'Alta Versilia ha visto i fiocchi bianchi . D'altronde le ...

Maltempo Toscana : neve sul monte Amiata - crolla tendone della pista del ghiaccio : Nevica sul monte Amiata (Grosseto): diverse le auto in difficoltà sulla via di collegamento da montegiovi fino al bivio di Arcidosso e Santa Fiora. I vigili del fuoco stanno raggiungendo le vetture per soccorrere gli occupanti. A causa del peso del manto bianco è crollato il tendone della copertura della pista del ghiaccio ad Arcidosso. L'articolo Maltempo Toscana: neve sul monte Amiata, crolla tendone della pista del ghiaccio sembra essere il ...