Maltempo Campania | brusco calo delle temperature | “proteggere i contatori dell’acqua” 

Maltempo Campania - stop alla circolazione sulla 'Agerolina' : interdetto il cratere del Vesuvio : Il prefetto di Napoli, Carmela Pagano, in relazione alle previsioni di avverse condizioni metereologiche previste per questi giorni e sentito il Comitato operativo per la viabilità, ha adottato ordinanza di limitazione alla circolazione dei mezzi pesanti oltre 7.5 tonnellate dalle ore 22 di oggi fino alle ore 24 del 27 febbraio "e comunque fino a cessate esigenze" sulla ex Strada Statale 366 (Agerolina), nel tratto tra Gragnano e

Maltempo Campania : Napoli si prepara al calo delle temperature : Napoli si prepara al calo di temperature previsto nei prossimi giorni: Abc (Acqua bene comune), l'azienda idrica del Comune di Napoli, allerta i cittadini affinché pongano "particolare attenzione alla corretta conservazione dei contatori d'acqua", ricordando che "è necessario proteggere i contatori maggiormente a rischio, cioè quelli collocati all'esterno dei fabbricati, in locali non isolati dal freddo o in

Maltempo - allerta gialla in Campania : prossima settimana all'insegna del freddo : Sarà una settimana in tutto e per tutto invernale dal punto di vista meteoreologico. La Penisola rimarrà inglobata in una blanda e ampia circolazione di bassa pressione, alimentata da correnti più...

Maltempo Campania : neve sulla vetta del Vesuvio - disagi per un gruppo di turisti : In Campania il Maltempo lascia pian piano spazio al cielo sereno: ieri la regione è stata interessata da pioggia e neve dai 400 metri in su e nelle aree interne, nella zona del Santuario di Montevergine e nel Matese. La vetta del Vesuvio è completamente imbiancata: ieri una tempesta di neve ha causato forti disagi a un gruppo di turisti che si trovavano sul vulcano a quota 1000. Sono rimasti bloccati sul posto, e sono riusciti a tornare a valle

Maltempo - notte da lupi al Sud : bufere di neve tra Campania - Basilicata - Puglia - Calabria e Sicilia [LIVE] : 1/5 ...

Maltempo - notte di forti piogge al Centro/Sud : dalla Campania alla Sicilia - nubifragi in atto [LIVE] : Il Maltempo continua ad imperversare nella notte al Centro/Sud, con piogge e temporali dalla Campania alla Sicilia e temperature in sensibile aumento. Spiccano i +16°C di Messina, in riva allo Stretto, ma anche i +4°C del Rifugio Citelli, sul versante orientale dell'Etna a 1.750 metri di altitudine. Si stanno esaurendo le forti piogge che hanno colpito la Sicilia orientale, dove nel pomeriggio e in serata sono caduti 142mm a Linguaglossa,

Piogge torrenziali - nuova ondata di Maltempo sulla Campania : Una nuova ondata di maltempo sta per colpire specialmente il Centrosud, con Piogge anche di forte intensità e neve. Secondo le previsioni del meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara, a essere ...

Maltempo in Campania : torna la neve sul Vesuvio : TORRE DEL GRECO - Temperature in calo, cielo coperto e il Vesuvio torna ad imbiancarsi. È l'effetto del Maltempo che in questi giorni sta imperversando in Campania e che sta interessando la provincia ...

Allerta meteo Campania : da stasera Maltempo su tutta la Regione : La perturbazione meteorologica che sta già interessando la Regione Campania vedra' un peggioramento a partire dalla serata odierna. Considerate le elaborazioni del Centro funzionale, la Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un nuovo avviso di criticita' idrogeologica di colore giallo valevole sull'intero territorio regionale dalle 20 di stasera e fino alla stessa ora di domani. Si prevedono, infatti,

Maltempo Campania : disagi le forti raffiche di vento a Benevento e provincia : Numerose località da nord a sud oggi stanno subendo gli effetti delle forti raffiche di vento: si registrano danni anche a Benevento città e la provincia. I vigili del fuoco sono impegnati nella rimozione e messa in sicurezza di alberi sradicati, lamiere, insegne, e pali abbattuti. A causa delle raffiche, in via precauzionale, è stata disposta, fino a nuovo ordine, la chiusura al pubblico del giardino della Rocca dei Rettori.

Maltempo in Campania - grossa voragine nelle strade di Avellino : Una voragine si e' aperta al centro della strada in via Speranza, ad Avellino, accanto alla caserma del comando provinciale dei carabinieri. Ed e' stato proprio un militare addetto alla sorveglianza a dare l'allarme e a chiedere l'intervento dei vigili del fuoco. Nel frattempo la strada e' stata transennata per bloccare il passaggio delle auto. Profonda circa un metro e con un diametro di due, la voragine non

Allerta Meteo Campania : avviso della protezione civile per il Maltempo delle prossime ore : La protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di Allerta Meteo per vento e mare valevole a partire dalla mezzanotte e per le successive 24 ore. In particolare, sulla Campania, spireranno venti forti occidentali con temporanee raffiche e il mare si presenterà agitato o molto agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti. La protezione civile raccomanda agli enti competenti di "porre in essere tutte

Maltempo e vento forte in Campania : sospese corse tra Napoli e Carpi. Fermi aliscafi e traghetti. : La perturbazione in atto sull'Italia centro-meridionale sta apportando Maltempo e vento forte in Campania. A causa delle avverse condizioni meteo-marine si registrano disagi ai collegamenti con il