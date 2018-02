Maltempo | Burian gela l’Italia A Roma domani chiuse tutte le scuole

Maltempo - allerta Burian : domani 26 Febbraio scuole chiuse a Rieti : In previsione dell’ondata di Maltempo e dell’allerta neve diramato dalla Protezione civile, il sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, ha firmato un’ordinanza che dispone la chiusura delle scuole del comune di Rieti, di ogni ordine e grado, per la giornata di domani, lunedi’ 26 Febbraio. L'articolo Maltempo, allerta Burian: domani 26 Febbraio scuole chiuse a Rieti sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - allerta Burian : il porto di Trieste avvia il piano di emergenza per la gestione dei tir : Scatta il piano di emergenza per la gestione dei Tir nel porto di Trieste. A causa del Maltempo e delle forti raffiche di Bora, si registrano “gravi difficolta’ per l’operativita’ portuale, pressoche’ bloccata”. La situazione piu’ complessa – si legge in una nota – “riguarda i collegamenti dei traghetti RO-RO con la Turchia”. Sono arrivate e partite “5 delle 10 navi attese ...

Maltempo Toscana - neve e freddo per l’arrivo del Burian : chiusa la strada del Monte Serra : Burian ha portato la neve sul Monte Serra nel Pisano e temperature sensibilmente piu’ rigide su tutto il territorio, con un calo secco di oltre 10 gradi rispetto a ieri. Alle ore 13 a Pisa il termometro segnava 3 gradi rispetto ai 16 del giorno prima. Il Comune di Calci per la presenza di neve sull’asfalto ha deciso la chiusura della strada a Tre Colli, in quota al Monte Serra, mentre i mezzi spargisale e spazzaneve del sistema ...

Maltempo - allerta Burian : a Livorno strade ripulite da neve - domani scuole aperte : Situazione sotto controllo a Livorno dopo la copiosa nevicata di questa mattina che ha interessato in modo particolare la zona collinare di Valle Benedetta, Montenero e Castellaccio: le strade sono pulite e dalle 14 sono intervenuti 5 mezzi spargisale che saranno di nuovo in azione alle ore 18 (la terza fase di passaggio sara’ effettuata domani mattina intorno alle ore 6). Sono inoltre in servizio le pattuglie della Polizia municipale che ...

Maltempo - allerta Burian : scuole chiuse domani 26 Febbraio in Gallura : scuole chiuse domani nei Comuni montani della Gallura. I sindaci di Tempio Pausania, Luras, Calangianus e Bortigiadas hanno emanato l’ordinanza di chiusura di tutte le scuole in previsione dell’arrivo dell’ondata di freddo artico che, secondo le previsioni meteo, portera’ neve e gelate nella parte nord orientale della Sardegna. La sindaca di Luras, Marisa Careddu, ha attivato il Coc, il Centro operativo comunale, ...

Maltempo - allerta Burian : scuole chiuse lunedì 26 e martedì 27 Febbraio in Alta Irpinia : scuole chiuse domani e martedi’ ad Avellino, Ariano Irpino e in quasi tutti i comuni dell’Alta Irpinia, piu’ degli altri interessati dalla perturbazione meteorologica che annuncia piogge forti, nevicate anche a bassa quota e un forte abbassamento delle temperature. Il Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico, riunitosi in Prefettura, ha deciso anche lo stop alla circolazione, a partire dalle 22 di oggi, dei mezzi ...

Maltempo - Burian a Bologna : da stasera stop a veicoli merci oltre le 7 - 5 t = : A causa del Maltempo, da stasera alle 22 e fino a cessata esigenza anche sulle strade del Comune di Bologna stop alla circolazione dei veicoli per il trasporto merci con massa superiore a 7,5 tonnellate. Dal divieto sono esclusi gli automezzi del trasporto derrate alimentari deperibili in regime di ATP o altri prodotti deperibili; automezzi che trasportano altri prodotti deperibili non compresi nelle esenzioni precedenti, nonche i trasporti di ...

Arriva Burian : Maltempo e gelo in Italia - domani scuole chiuse a Roma | : Ondata di gelo siberiano, nuova allerta meteo della Protezione Civile. Non esclusa neve a Roma, dove la Croce Rossa lavora per garantire accoglienza ai clochard. Nevischio a Genova. domani scuole ...

Maltempo Piemonte : forte pericolo valanghe - domani col Burian arriva il grande freddo : Come preannunciato nel corso della settimana, a partire da oggi assisteremo anche in Piemonte ad un calo delle temperature per la discesa di una vasta area depressionaria dalla Russia siberiana. L’ingresso di aria fredda, alimentato dal flusso da nordest presente anche nei bassi strati, raffredderà progressivamente l’intera atmosfera; in pianura sono attese minime al di sotto degli 0°C in diverse località già oggi, mentre lunedì le temperature ...

Maltempo - in arrivo Burian. Autostrade : "Evitare spostamenti in zone a rischio" : Previste nevicate fino a quote di pianura che potranno interessare oltre 1.500 km di tratte autostradali in diverse Regioni del Paese

Burian - neve e Maltempo in attesa del grande gelo siberiano : Burian congela l'Italia a partire da domenica. Il gelo siberiano è previsto dal 25 febbraio e raggiungerà il picco massimo martedì 27 . Il gelido vento russo entrerà impetuoso dalla Porta del Bora ...

Maltempo Abruzzo : arriva il Burian - a Pescara 90 tonnellate di sale : arriva Burian e l’Abruzzo corre ai ripari: la Protezione civile è in allerta da giorni. L’ondata di freddo è attesa già da domani e poi lunedì e martedì nevicherà anche sulla costa. Pronta la struttura che dovrà operare in fase di emergenza a Pescara: l’Amministrazione comunale rende noto che sono a disposizione oltre 90 tonnellate di sale per mettere in sicurezza le strade in caso di gelo e neve ed evitare al massimo i disagi ...

Maltempo - nevicate e disagi precedono l'arrivo di Burian - : L'ondata di gelo dovrebbe raggiungere l'Italia domenica 25, ma forti precipitazioni si sono già registrate in tutta la penisola provocando problemi in molte regioni. Lunedì anche Roma si potrebbe ...