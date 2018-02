Maltempo | allerta Burian | neve e vento forte nell’Alessandrino | anche le autostrade

Maltempo - allerta Burian : ad Ascoli pronti i dispositivi di emergenza : I mezzi sgombroneve del comune di Ascoli Picento stanno effettuando una perlustrazione delle zone di alture del territorio comunale. Non si registrano allo stato particolari criticita’. Lo rende noto il Comune. Tutto il dispositivo di emergenza comunale (polizia municipale, servizio strade, protezione civile) e’ stato preallertato ed e’ pronto ad intervenire nel caso si rivelasse necessario. L’Enel ha attivato un presidio ...

Maltempo - allerta Burian : a Sora scuole chiuse domani lunedì 26 Febbraio : Il sindaco di Sora(Frosinone) Roberto de Donatis, ha firmato un’ordinanza di chiusura di tutte le scuole della città per domani, in vista dell’ondata di Maltempo che ha fatto scattare il piano di allerta in molte zone del Lazio. Il primo cittadino,con lo stesso provvedimento, ha anche invitato la popolazione, in presenza di forti nevicate, a non uscire di casa e a evitare la sosta vicino a edifici e alberi di alto fusto raccomandando ...

Maltempo - allerta Burian a Roma : aperti stanotte gli spazi alla stazione Termini e Tiburtina : Anche una parte della stazione Termini, ovvero l’atrio di ingresso delle ferrovie laziali in via Giolitti rimarrà aperta questa notte per l’emergenza freddo. Anche l’ingresso della stazione Tiburtina lato Pietralata resterà aperto a disposizione dei senza tetto. La richiesta arrivata nei giorni scorsi dal Campidoglio e’ stata accolta dal gruppo FS. L'articolo Maltempo, allerta Burian a Roma: aperti stanotte gli spazi alla ...

Maltempo - allerta Burian : domani 26 Febbraio scuole chiuse a Rieti : In previsione dell’ondata di Maltempo e dell’allerta neve diramato dalla Protezione civile, il sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, ha firmato un’ordinanza che dispone la chiusura delle scuole del comune di Rieti, di ogni ordine e grado, per la giornata di domani, lunedi’ 26 Febbraio. L'articolo Maltempo, allerta Burian: domani 26 Febbraio scuole chiuse a Rieti sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - allerta Burian : il porto di Trieste avvia il piano di emergenza per la gestione dei tir : Scatta il piano di emergenza per la gestione dei Tir nel porto di Trieste. A causa del Maltempo e delle forti raffiche di Bora, si registrano “gravi difficolta’ per l’operativita’ portuale, pressoche’ bloccata”. La situazione piu’ complessa – si legge in una nota – “riguarda i collegamenti dei traghetti RO-RO con la Turchia”. Sono arrivate e partite “5 delle 10 navi attese ...

Maltempo - allerta Burian : a Livorno strade ripulite da neve - domani scuole aperte : Situazione sotto controllo a Livorno dopo la copiosa nevicata di questa mattina che ha interessato in modo particolare la zona collinare di Valle Benedetta, Montenero e Castellaccio: le strade sono pulite e dalle 14 sono intervenuti 5 mezzi spargisale che saranno di nuovo in azione alle ore 18 (la terza fase di passaggio sara’ effettuata domani mattina intorno alle ore 6). Sono inoltre in servizio le pattuglie della Polizia municipale che ...

Maltempo - allerta Burian : scuole chiuse domani 26 Febbraio in Gallura : scuole chiuse domani nei Comuni montani della Gallura. I sindaci di Tempio Pausania, Luras, Calangianus e Bortigiadas hanno emanato l’ordinanza di chiusura di tutte le scuole in previsione dell’arrivo dell’ondata di freddo artico che, secondo le previsioni meteo, portera’ neve e gelate nella parte nord orientale della Sardegna. La sindaca di Luras, Marisa Careddu, ha attivato il Coc, il Centro operativo comunale, ...

Maltempo - allerta Burian : scuole chiuse lunedì 26 e martedì 27 Febbraio in Alta Irpinia : scuole chiuse domani e martedi’ ad Avellino, Ariano Irpino e in quasi tutti i comuni dell’Alta Irpinia, piu’ degli altri interessati dalla perturbazione meteorologica che annuncia piogge forti, nevicate anche a bassa quota e un forte abbassamento delle temperature. Il Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico, riunitosi in Prefettura, ha deciso anche lo stop alla circolazione, a partire dalle 22 di oggi, dei mezzi ...

Maltempo : Regione Lazio - preallerta per neve : Maltempo: Regione Lazio, preallerta per neve comuni mettano in atto piani emergenza “A seguito della preallerta per neve emessa dal Centro Funzionale Regionale a partire... L'articolo Maltempo: Regione Lazio, preallerta per neve su Roma Daily News.

Buran in arrivo e allerta gelo - il Maltempo si fa più pressante : Già dalle prossime ore, ma soprattutto dalla notte tra oggi domenica 25 e lunedì 26 febbraio, previsti neve e gelo anche in pianura che potranno interessare oltre 1.500 km di tratte autostradali in ...