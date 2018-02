Macerata | è giallo sulla morte di 19enne pachistana | fermato il padre

ilgiornale

(Di domenica 25 febbraio 2018) Èdi unapakistana, Azka Riaz, trovata morta in stradastatale provinciale 485 a Trodica di Morrovalle, in provincia di. In un primo momento, la suaera stata segnalata ai carabinieri come conseguenza di un incidente stradale, ma dopo i primi accertamenti è statoper omicidio preterintenzionale il, un 43enne muratore che adesso si trova nel carcere di Montacuto ad Ancona.L'uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia in un procedimento penale aperto dai carabinieri di Recanati e la figlia avrebbe dovuto essere sentita nei prossimi giorni. Secondo i primi rilievi eseguiti dal medico legale non sono stati trovati segni compatibili con un investimento da incidente stradale bensì contusioni in seguito a percosse.Intanto è indagato per omicidio colposo il conducente dell'auto presunta investitrice, un 52enne di ...