Macerata | “19enne investita da un’auto” Ma sul corpo ci sono segni di percosse | il padre

: Macerata, trovata morta una ragazza 19enne: fermato il padre - SkyTG24 : Macerata, trovata morta una ragazza 19enne: fermato il padre - MediasetTgcom24 : Macerata, giallo sulla morte di una 19enne pakistana: fermato padre #Macerata - Danireport : Un pakistano a Macerata ha ucciso a botte la figlia 19enne poi ha finto un incidente stradale. -

(Di domenica 25 febbraio 2018) Sembrava fosse morte in un incidente stradale, Azka Riaz, una 19enne pakistana trovata sabato sera su una strada provinciale a Trodica di Morrovalle, in provincia di. La ragazza, secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, era stata travolta da un’automobile mentre camminava. Ma dopo i rilievi, è stato fermato per omicidio preteritenzionale ildi lei. È stata il sostituto procuratore Micaela Piredda a collegare la morte di Azka, al caso di maltrattamenti in famiglia, di cui è accusato ildella ragazza. Il magistrato, di turno al momento del sinistro, ha ricordato il nome della ragazza, che doveva essere sentita nei prossimi giorni in incidente probatorio, e quando ha saputo che ilera sul posto, ha voluto approfondire la questione. Il medico legale che ha eseguito una prima ricognizione cadaverica non ha trovato traumi compatibili con l’investimento, ...