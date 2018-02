Macché equo compenso | i pagamenti sono al ribasso

vanityfair

(Di domenica 25 febbraio 2018) È sempre sorprendente l’espressione che si disegna sul volto di un genitore quando il figlio, dopo aver studiato – come minimo per una ventina d’anni – gli comunica la cifra del primo stipendio. Nel caso di alcune professioni un tempo molto in alto nella piramide sociale come potevano esserlo l’avvocato o l’architetto, questa espressione è spesso attonita, incredula. Ormai è una triste verità: spesso queste professioni nei primi anni di svolgimento prevedono stipendi da fame e forme contrattuali all’insegna del precariato. E vallo a spiegare a nonna Mariuccia che tu, che ti sei laureato con 110 e lode, dignità di stampa e bacioni accademici, ora devi lavorare per uno, due, forse cinque anni a meno di 1.000 euro mensili. Un colpo al cuore, poveretta. La crisi economica e i ritardi neida parte di clienti pubblici e privati continuano a essere le ragioni – alcuni preferiscono il ...