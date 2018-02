M5s | lo sfogo Caiata dopo la partita del Potenza | “Se eletto mi batterò come un leone”

Rimborsopoli M5s - valanga di insulti online : lo sfogo della 'iena' - Vvox : Noi alle Iene non facciamo cronaca ma sveliamo le cose che ancora non si conoscono. Detto ciò, cari amici, se volete continuare ad offendermi fatelo senza remore . Scrivete pure le vostre contumelie ...

"Attivisti M5s pregano affinché io muoia" - lo sfogo della Iena : Noi alle Iene non facciamo cronaca ma sveliamo le cose che ancora non si conoscono. Detto ciò, cari amici - conclude - se volete continuare ad offendermi fatelo senza remore . Scrivete pure le vostre ...

'Attivisti M5s pregano affinché io muoia' - lo sfogo della Iena : Noi alle Iene non facciamo cronaca ma sveliamo le cose che ancora non si conoscono. Detto ciò, cari amici conclude se volete continuare ad offendermi fatelo senza remore . Scrivete pure le vostre ...

"Attivisti M5s pregano affinché io muoia" - lo sfogo della Iena : "Sono giorni che vengo subissato da messaggi di attivisti e simpatizzanti del Movimento 5 Stelle carichi di odio nei miei confronti". Inizia così la denuncia social di Filippo Roma , la 'Iena' che si ...

M5s - Borrelli irreperibile e quello sfogo in aereo. Castaldo : 'Non ci risponde più' : David Borrelli ' non risponde a nessuno di noi, speriamo di avere modo molto presto di interloquire e capire ' . Lo ha dichiarato il vice presidente del Parlamento europeo, esponente del Movimento ...

M5s - Borrelli irreperibile e quello sfogo in aereo. Castaldo : 'Non ci risponde più' : David Borrelli ' non risponde a nessuno di noi, speriamo di avere modo molto presto di interloquire e capire ' . Lo ha dichiarato il vice presidente del Parlamento europeo, esponente del Movimento ...

M5s - lo sfogo di Toninelli : “Rimborsopoli? Vogliono farci passare per ladri ma siamo diversi” : “Oggi ho visto i tg. Il primo servizio su Renzi in bicicletta che parla di mobilità sostenibile. Il secondo su Berlusconi che parla di alleanze e di futuro. E il terzo sul M5s: continua il caso rimborsopoli. Ma vi rendete conto che prima di noi ha parlato uno che ha disatteso qualunque promessa, un altro che parla di abbassare le tasse ed è stato condannato per una super evasione fiscale di 368 milioni di euro…”. Danilo ...

Lo sfogo della dottoressa esclusa all'ultimo dalle liste del M5s : Dopo il ritocco al fotofinish delle liste M5s nei collegi plurinominali, una ex candidata denuncia il ricorso alla scolorina sugli uninominali. Ad accendere le polemiche è Barbara Silli che ha ...

Barbara Silli : 'Mi hanno chiamata e poi scaricata' - lo sfogo del medico contro i vertici M5s : Per la cronaca, nel collegio uninominale di Ivrea ci è finita Valentina Pretato, attivista che aveva partecipato alle parlamentarie ma non è entrata nelle liste del proporzionale, nemmeno tra i ...

Barbara Silli : 'Mi hanno chiamata e poi scaricata' - lo sfogo del medico contro i vertici M5s : Per la cronaca, nel collegio uninominale di Ivrea ci è finita Valentina Pretato, attivista che aveva partecipato alle parlamentarie ma non è entrata nelle liste del proporzionale, nemmeno tra i ...

Elezioni - lo sfogo di Razzi : “Fi non mi candida più - i posti sono finiti. Ora capisco chi vota M5s” : “La mia candidatura all’estero per Forza Italia? Stavo per dire una parolaccia. Io ho accettato la candidatura, ma mi hanno richiamato dicendo che i posti erano finiti. E allora che cazzo me lo chiedete a fare?”. Lo rivela ai microfoni de La Zanzara (Radio24) il senatore uscente di Forza Italia, Antonio Razzi, che racconta la vicenda kafkiana: “Non c’è più posto, hanno preferito altri fenomeni. Paolo Romani mi ha ...

Lo sfogo del deputato Cariello escluso dalle parlamentarie M5s : "Fatto fuori per le mie esternazioni non in linea? Sappiamo tutti il perché" : "Se sono stato escluso per le mie esternazioni non in linea me lo devono dire e la chiudiamo qui. Io non sono mai stato fedele a nessuno e sono fiero di essere una persona libera e incontrollabile". Il deputato Francesco Cariello, tagliato fuori dalle parlamentarie M5s che serviranno a scegliere i candidati alla Camera e al Senato, non si dà pace mentre si aggira in Transatlantico. "Ma come?", chiede un deputato: "Cariello non è ...