M5s | l' ex Giuseppe Vacciano | Ora è un partito come gli altri

Catanzaro - lettera con proiettile e minacce al candidato M5s Giuseppe D’Ippolito. Disposta vigilanza : Un proiettile a pallettoni avvolto in un fac simile della scheda elettorale. Il tutto era contenuto in una busta indirizzata al candidato del Movimento 5 stelle Giuseppe D’Ippolito che corre nel collegio uninominale alla Camera di Catanzaro. Facsimile e cartuccia di fucile sono stati intercettati a Lamezia Terme nel centro meccanografico delle Poste Italiane. Nella busta c’era anche un messaggio intimidatorio per il candidato grillino. La frase ...