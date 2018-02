M5s | candidato condannato | Di Maio propone l’espulsione

Sergio Costa candidato del M5s? La furia del dem Anzaldi : 'Inaccettabile' : 'La candidatura del generale dei Carabinieri a ministro è una brutta caduta di stile, uno strafalcione istituzionale, ma soprattutto una grave strumentalizzazione dell'Arma dei carabinieri a soli 7 ...

Elezioni 2018 - nuova tegola su M5s. "In Puglia candidato condannato". Ma lui : "Io pulito" : Antonio Tasso, secondo quanto riporta Il Foglio.it, sarebbe stato condannato in primo grado nel 2007 per violazione di diritto d'autore, per una vicenda di cd contraffatti. Lui, però, nega

Elezioni - Candidato M5s in Puglia condannato in primo grado. Lui : “Caso archiviato”. Ma fu prescritto : Dieci anni fa è stato condannato a sei mesi e a duemila euro di multa. Il motivo? Nel 2000 era stato stato sospreso mentre “con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso abusivamente duplicava o riproduceva a fine di lucro, 308 cd per videogiochi e 57 cd musicali”. Una condanna per cui il giudice aveva stabilito la non menzione nel casellario giudiziario. Per questo motivo Antonio Tasso si è potuto candidare nelle liste del Movimento 5 ...

M5s - campagna a ostacoli. Candidato rischia 12 anni : Dei candidati grillini non si salva più nessuno. Giorno dopo giorno viene fuori che Luigi Di Maio è bravo solo a contornarsi di impresentabili. Così, a seguito dello scandalo dei rimborsi fasulli, ora spunta quello dei milioni di euro riciclati da Salvatore Caiata, considerato dal capo politico del M5s una delle «eccellenze» tra i candidati («con Salvatore iniziamo un percorso di contributo di esperienza e ...

Salvatore Caiata - candidato espulso da M5s/ La scalata nel calcio col Potenza e le accuse di riciclaggio : Salvatore Caiata indagato per riciclaggio, presidente del Potenza calcio candidato M5s e ora espulso dal Movimento. "Non ci ha avvertiti dell'indagine": replica, "mai nascosto nulla"(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 22:37:00 GMT)

