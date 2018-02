M5S | Caiata show | ' a me l' affetto della gente | loro senza scrupoli'

M5S : tifosi Potenza - 'onore a Caiata' : ANSA, - Potenza, 25 FEB - ''In questa regione di cecchini ci hai resi orgogliosi di essere potentini. Onore a te, Salvatore'. È lo striscione che i tifosi del Potenza calcio hanno esposto a sostegno ...

M5s, spunta un candidato condannato in primo grado | Caiata dopo l'espulsione: "Li sostengo comunque"

Condannato perché taroccava cd : tra i candidati M5S esplode il caso Tasso|Caiata espulso : L’imprenditore: «Non è vero, ho presentato il casellario». Ma la sentenza c’è, non risulta solo perché è stata disposta la non menzione in quanto reato di lieve entità

M5S Siena : 'Errore candidare Caiata - ora dimissioni' : 'Avevamo ragione noi'. Così titola un duro comunicato con cui il M5S Siena denuncia di aver avvisato per tempo i vertici grillini sulla posizione di Salvatore Caiata, il presidente del Potenza calcio ...

Caiata escluso da M5S non molla. Renzi : farò il senatore ma spero anche altro : Il candidato cinquestelle, indagato per riciclaggio ed espulso dal movimento per aver mentito sulle indagini scrive su facebook : non mi ritiro Da Firenze il segretario Pd respinge l' ipotesi di un ...

Salvatore Caiata afferma la "totale infondatezza delle cose che sono state dette" sull'inchiesta di Siena in cui è indagato per riciclaggio. "Sono tranquillo che in pochissimo e brevissimo tempo si farà luce su questa cosa e in quel momento chiederò la riammissione al Movimento"

Il presidente del Potenza calcio, candidato pentastellato alle Elezioni del 4 marzo, è stato escluso dopo la notizia di un'indagine per riciclaggio a suo carico. "Non sono risentito - ha detto -

Caiata : "Se sarò eletto sosterrò M5S" : 12.32 Salvatore Caiata è "assolutamente sereno" per la "totale infondatezza delle cose che sono state dette" sull'inchiesta di Siena in cui è indagato per riciclaggio. "Si farà luce su questa cosa e chiederò la riammissione al Movimento", ha detto il candidato del M5S nel collegio uninominale della Camera Potenza-Lauria. "Se sarò eletto sosterrò il programma e il Movimento. Continuo a correre, rimango coerente al M5S, ne ho sposato il progetto ...

Caiata - M5S Siena contro i vertici del Movimento : ‘Ve l’avevamo detto e non ci avete ascoltato. Ora chi ha sbagliato lasci’ : Caiata, il giorno dopo, fa il “responsabile”: dice che continua a correre per il seggio di Potenza, che resta coerente al M5s, continuerà a sostenerlo, non tornerà al centrodestra e, anzi, appena si risolverà la vicenda dell’inchiesta per riciclaggio chiederà la riammissione al Movimento. Ma il caso dell’imprenditore e patron del Potenza Calcio, all’indomani dell’esclusione dai Cinquestelle per aver omesso di ...

Il M5S espelle Caiata. Appello di Di Maio agli altri partiti per un governo di programma : 'Ha mentito sulle indagini' ha spiegato il leader pentastellato, che poi ha chiesto agli altri partiti di creare un governo di programma che porti avanti dei temi e che non sia un governo di inciuci. ...

"Sono innocente ma mi autosospendo" aveva annunciato Salvatore Caiata. Poi l'imprenditore è tornato sui suoi passo. "Non mi ritiro, sono

Salvatore Caiata indagato per riciclaggio, presidente del Potenza calcio candidato M5s e ora espulso dal Movimento. "Non ci ha avvertiti dell'indagine": replica, "mai nascosto nulla"