Lunedì scuole chiuse a Roma per rischio neve

Roma - scuole chiuse Lunedì per i rischi di neve e forti gelate : scuole chiuse per maltempo a Roma. lunedì gli alunni resteranno a casa per il rischio di neve e forti gelate. Lo ha comunicato l’amministrazione guidata da Virginia Raggi in base all’ultimo aggiornamento delle previsione fornite dalla Protezione Civile regionale, che confermano la possibilità che sulla Capitale nelle prossime ore nevichi e la temperatura scenda sotto lo zero termico, provocando gelate. L’ordinanza sindacale ...

Allerta Meteo Burian : scuole chiuse in numerosi Comuni Lunedì 26 e Martedì 27 Febbraio [ELENCO LIVE] : E’ Allerta maltempo con il Burian che sta per raggiungere l’Italia: un’ondata di gelo proveniente dalla Siberia sta già facendo piombare le temperature su valori polari sopratutto al Nord Italia. Molte saranno le scuole chiuse Lunedì 26 Febbraio e Martedì 27 Febbraio in vista del Burian in arrivo, con nevicate fin in pianura soprattutto nelle Regioni del Centro. Ecco in dettaglio l’elenco, che sarà aggiornato ...

Allerta Meteo Abruzzo : Lunedì 26 febbraio scuole chiuse a Vasto : Domani, lunedì 26 febbraio, le scuole di ogni ordine e grado a Vasto resteranno chiuse in conseguenza dell’Allerta Meteo diramata dal servizio di Protezione civile dell’Abruzzo. Il provvedimento è stato firmato dal sindaco di Vasto, Francesco Menna. Attivato da ieri, con ordinanza sindacale, il Centro operativo comunale per gestire ogni situazione d’emergenza. L'articolo Allerta Meteo Abruzzo: lunedì 26 febbraio scuole chiuse a ...

Allerta Meteo Abruzzo : Lunedì 26 febbraio scuole chiuse a Chieti - Atri e Roseto : Il sindaco di Chieti ha firmato questa mattina l’ordinanza che dispone la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, e la chiusura degli asili nido per la giornata di domani, lunedì 26 febbraio 2018. Attivato il Centro Operativo Comunale in conseguenza all’allarme maltempo con previsione di nevicate e brusco calo delle temperature. Anche i sindaci di Atri e di Roseto hanno emesso un’ordinanza di chiusura, per lunedì 26 ...

Allerta Meteo Campania : scuole chiuse Lunedì 26 febbraio in diversi comuni del Sannio : L’attesa ondata di maltempo in arrivo nelle prossime ore ha spinto i sindaci di numerosi comuni del Fortore, come Castelfranco in Miscano, e della Valle Caudina, come Montesarchio, a firmare l’ordinanza di chiusura delle scuole per la giornata di domani, lunedì 26 febbraio. L'articolo Allerta Meteo Campania: scuole chiuse lunedì 26 febbraio in diversi comuni del Sannio sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Burian - arriva la neve : scuole chiuse a Roma Lunedì 26 Febbraio? Grande attesa per la decisione del Sindaco Raggi : Dovrà essere il Sindaco di Roma, Virginia Raggi, a decidere se domani, Lunedì 26 Febbraio, le scuole della capitale chiuderanno per neve. L’Allerta Meteo lanciata per l’arrivo del Burian è molto chiara. La città potrebbe risvegliarsi imbiancata, anche se poi sarà una splendida (e gelida) giornata di sole. Molti Comuni, anche nei dintorni di Roma, hanno già deliberato l’ordinanza di chiusura delle scuole. Qui l’elenco ...

Allerta Meteo Abruzzo : il Burian sta arrivando - scuole chiuse a L’Aquila Lunedì 26 e martedì 27 febbraio : Il sindaco dell’Aquila ha disposto la chiusura delle scuole lunedì 26 febbraio e martedì 27 febbraio. Il provvedimento è stato emesso in considerazione delle indicazioni contenute nel Bollettino del Centro funzionale della Protezione civile che prevede per i prossimi due giorni precipitazioni nevose e un abbassamento delle temperature tra lunedì e martedì con possibili formazioni di ghiaccio sulle strade. L'articolo Allerta Meteo Abruzzo: ...

Allerta Maltempo - scuole chiuse Lunedì e martedì a L'Aquila : L'Aquila - Il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, ha disposto la sospensione dell'attività didattica per le giornate di domani, lunedì 26 febbraio e martedì 27 febbraio per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado del territorio comunale. La decisione, contenuta nell'ordinanza numero 88, è stata assunta al termine di una riunione che si è svolta negli uffici di via Ulisse Nurzia a cui hanno ...

Allerta Meteo Abruzzo : Lunedì 26 febbraio scuole chiuse a Giulianova : In previsione dell’arrivo dell’ondata di gelo anche in Abruzzo, il sindaco di Giulianova Francesco Mastromauro ha disposto, per lunedì 26 febbraio, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Scattato anche il piano neve: il Comune ha già individuato delle ditte specializzate con mezzi spargisale e spazzaneve con servizio di reperibilità. L'articolo Allerta Meteo Abruzzo: lunedì 26 febbraio scuole chiuse a Giulianova sembra ...

Maltempo Roma : a Nemi scuole chiuse Lunedì 26 febbraio : “lunedì 26 febbraio 2018 per garantire la massima sicurezza dei cittadini degli alunni e dei docenti, le scuole di Nemi resteranno chiuse per il rischio di forti precipitazioni nevose, previste a seguito dell’ondata di freddo siberiano che si abbatterà nelle prossime ore su tutta l’Italia“: lo ha reso noto il sindaco di Nemi Alberto Bertucci. “È stato anche predisposto insieme alla Protezione Civile Comunale, un ...

Maltempo : scuole chiuse ad Ancona Lunedì 26 e martedì 27 febbraio : In considerazione delle previsioni di avverse condizioni meteorologiche che indicano possibile abbondanti nevicate e gelate anche nel territorio di Ancona, il sindaco Valeria Mancinelli ha disposto per lunedì 26 e martedì 27 febbraio “la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale e la chiusura degli asili nido e scuole d’infanzia del Comune di Ancona”. L'articolo Maltempo: scuole chiuse ad Ancona ...

Maltempo Teramo : Lunedì 26 Febbraio scuole chiuse a Giulianova : Il sindaco di Giulianova Francesco Mastromauro ha emesso un’ordinanza di chiusura, per lunedi’ 26 Febbraio, delle scuole di ogni ordine e grado – sospesa quindi attivita’ sia didattica sia amministrativa – e delle strutture comunali accessibili a richiesta (Sala Buozzi, Sottobelvedere e Auditorium di via dei Pioppi). Innalzato il livello d’allerta e pronto il piano di intervento per fronteggiare neve e ...

Maltempo Marche : Lunedì 26 Febbraio scuole chiuse a Montegranaro : All’esito di una riunione tecnica tenutasi questa mattina nella sede del Comune di Monegranaro, il Sindaco Ediana Mancini ha firmato l’ordinanza di chiusura degli istituti scolastici per la giornata di lunedi’ 26 Febbraio. “La chiusura riguarda tutte le scuole di ordine e grado, compreso l’asilo comunale – sottolinea il Sindaco -. Contestualmente, verranno sospesi il servizio mensa e quello del trasporto ...