Lunedì al via la quarta edizione del Festival della legalità al Casinò di Sanremo | primo

Caso Consip - Lunedì al via il procedimento disciplinare per Woodcock : Sono due dei pm titolari dell'inchiesta che ha coinvolto Roberto De Luca, figlio del governatore della Campania, e che ora sta infiammando la polemica politica. Ma domani i sostituti procuratori Henry ...

Gli appuntamenti di domenica e Lunedì a Bologna e dintorni Silvia Gribaudi fa danzare le difficoltà della crescita : ... ingresso 3 euro, gratis donne e bambini In occasione di 'M'illumino di meno', manifestazione nazionale sul risparmio energetico, nel pomeriggio di corse, gli scienziati animatori di Leo Scienza ...

Via Colugna : da Lunedì 19 ticket ridotto : Da lunedì 19 febbraio , il costo orario della sosta negli stalli del parcheggio al servizio del comprensorio ospedaliero di via Colugna , lato padiglioni Dialisi, Medicine e Nuovo Ospedale, sarà ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA Lunedì 12 febbraio : gigante femminile rinviato per forte vento - Italia quarta nel team eventi di pattinaggio artistico : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di lunedì 12 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà davvero una giornata interminabile: inizieremo alle 2.00 e vi faremo compagnia fino a pomeriggio inoltrato. Perché nel Tempio dello Sport “non è mai notte”. Si parta alle 2 di notte con il team Event di pattinaggio artistico con la nostra squadra in quinta posizione ed in lizza per il sogno di una medaglia alle 2.15 poi grandissima ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA Lunedì 12 febbraio : gigante femminile rinviato per forte vento - grandi attese per l’inseguimenti di biathlon. Ore di passione per l’Italia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di lunedì 12 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà davvero una giornata interminabile: inizieremo alle 2.00 e vi faremo compagnia fino a pomeriggio inoltrato. Perché nel Tempio dello Sport “non è mai notte”. Si parta alle 2 di notte con il Team Event di pattinaggio artistico con la nostra squadra in quinta posizione ed in lizza per il sogno di una medaglia alle 2.15 poi grandissima ...

Terrorismo islamico - Lunedì al via il processo 'blindato' ad Abdeslam : BRUXELLES - Uno dei principali sospettati degli attentati di matrice islamica che colpirono il Nord Europa nel 2015-2016 comparirà pubblicamente lunedì per la prima volta. Il cittadino belga Salah ...

Renzi : Lunedì a Roma il via a campagna nazionale coi candidati dem : Roma, 31 gen. , askanews, 'lunedì tutti i candidati del Pd saranno a Roma al teatro Eliseo per l'inizio della campagna elettorale nazionale. L'evento 'Vota la Squadra, scegli il Pd' sarà preceduto da ...

Finto ok in direzione : candidature Pd in alto mare - previsto un via libera di massima sulle liste che resteranno aperte fino a Lunedì : Al Nazareno prevedono schiarite solo a ridosso della scadenza per la presentazione delle liste: lunedì 29 gennaio. Nemmeno la direzione nazionale del Pd domani mattina sarà l'occasione di chiarimento definitivo. Servirà a dare l'ok alle candidature per le politiche di marzo, ma sarà un ok di massima. Siccome gli accordi interni su molti nomi sono in alto mare, il weekend sarà ancora di lavoro per Matteo Renzi, ...

Scende lo smog a Torino : Lunedì via libera ai diesel Euro 3 e 4 : Domani, lunedì 22 gennaio, le auto diesel con classe emissiva superiore a Euro2 potranno tornare a circolare liberamente in città. Grazie al ritorno dei valori di Pm10 sotto la soglia d'attenzione, il ...

Campidoglio - Lunedì al via lavori ciclabile Nomentana : Campidoglio, lunedì al via lavori ciclabile Nomentana. Raggi: “Realizziamo l’opera che quartiere aspettava da decenni. Si amplia cartina di ciclabili per Roma”. Roma – lunedì... L'articolo Campidoglio, lunedì al via lavori ciclabile Nomentana su Roma Daily News.

Roma - Campidoglio : Lunedì al via lavori ciclabile Nomentana : Roma, 20 gen. (askanews) lunedì 22 gennaio partiranno i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile a Roma su via Nomentana, tra Porta Pia e via Valle d'Aosta-via Valdarno, lo rende noto ...

Da Lunedì 22 gennaio al via il nuovo listino Tre con novità e conferme : Scopriamo in anticipo quale sarà il nuovo listino Tre che entrerà in vigore lunedì 22 gennaio. Troviamo nuove offerte ALL-IN, con e senza vincolo, Nuove offerte PLAY a partire da appena 6 euro ogni 4 settimane e offerte FREE, sia in versione ricaricabile che abbonamento, con la possibilità di cambiare smartphone. L'articolo Da lunedì 22 gennaio al via il nuovo listino Tre con novità e conferme è stato pubblicato per la prima volta su ...

Grecia - ok tecnici - Lunedì via libera Eurogruppo a nuovi esborsi : Roma, 19 gen. (askanews) - Strada spianta al versamento di nuovi aiuti alla Grecia, dopo che Atene ha approvato il grosso delle riforme che erano state concordate (89 provvedimenti su 113 previsti). ...

