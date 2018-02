L' ultimo giorno la lezione di storia la firma Marit | la Regina delle nevi

Ivanka ruba la scena a tutti per l'ultimo giorno. Per lei un argento : Vestita tutto punto come fosse un'atleta della delegazione Usa a PyeongChang, Ivanka Trump ha rubato la scena nell'ultimo giorno delle Olimpiadi coreane. Con la divisa ufficiale del team americano, cappellino in testa con la scritta USA-18, la figlia del presidente americano, prima della cerimonia di chiusura dei Giochi, ha assistito alla finale dello snowboard, nella quale l'americano Kyle Mack ha vinto la medaglia di argento.Inevitabili, a ...

Minniti accusa i partiti : 'Troppi silenzi - la mafia può condizionare il voto'. ultimo giorno della carriera parlamentare di Rosy Bindi : Alla presentazione della relazione conclusiva della commissione parlamentare Antimafia, il titolare del Viminale lancia l'allarme al mondo politico. Un monito che arriva pochi minuti dopo quello ...

SCIOPERO OGGI 20 FEBBRAIO 2018/ Poste Italiane : ultimo giorno di proteste (ultime notizie) : SCIOPERO OGGI 20 FEBBRAIO 2018: ultimo giorno di agitazione dei dipendenti di Poste Italiane dopo un mese di proteste. Scioperano anche i lavoratori di Engie Italia(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 15:28:00 GMT)

“Come ci vede Giacomo…”. La commovente foto di Elena Santarelli. La malattia del figlio ha sconvolto la vita della showgirl - ma ogni giorno lei lotta. L’ultimo scatto è da brividi e conquista il web : Qualche giorno prima di Natale, Elena Santarelli ha dato la notizia della malattia del giglio. In un posto molto struggente ha raccontato delle grandi difficoltà, ma anche dell’amore da cui è attorniato il piccolo Giacomo. Da quel momento nei confronti della famiglia della showgirl è scattata una catena di solidarietà che si è manifestata nei tantissimi messaggi di affetto ricevuto dai colleghi, ma anche dalla gente comune. Il ...

MotoGp – Serpenti in pista durante l’ultimo giorno di test : MotoGp – Serpenti in pista durante l’ultimo giorno di test Attimi di panico a Buriram, in Thailandia, nel corso del terzo e ultimo giorno di test MotoGp, in vista del via del Motomondiale, che scatterà nel weekend del 16-18 marzo in Qatar. Colpa di un serpente, che è entrato in pista mentre i piloti stavano […] L'articolo MotoGp – Serpenti in pista durante l’ultimo giorno di test sembra essere il primo su NewsGo.

Cagliari - si è spento l'ultimo testimone delle foibe. Proprio domani il Giorno del ricordo : Si è spento l'ultimo testimone delle foibe, Proprio quarantotto ore prima del Giorno del ricordo. Aveva 94 anni e viveva a Cagliari il Brigadiere della Guardia di Finanza Angelino Unali, l'ultimo ...

ultimo giorno per le iscrizioni : a scuola per imparare o per trovare lavoro? : Più giovani laureati in queste discipline sono una necessità per l'economia del futuro». Non sono gli operai che mancano, ma la preparazione specialistica in linea con le richieste del mondo del ...

ultimo giorno per le iscrizioni : a scuola per imparare o per trovare lavoro? : Alle 20 di martedì 6 febbraio il sito del Ministero dell’Istruzione dedicato alle iscrizioni a scuola chiude. Mancano dunque poche ore a una scelta fondamentale soprattutto per i ragazzi delle medie che devono scegliere il percorso della scuola superiore. Oltre un milione di famiglie sono coinvolte a partire dalle elementari. Il mese delle iscrizioni è stato accompagnato quest’anno da polemiche e indicazioni varie. Quella che ha fatto più ...

Calciomercato - ultimo giorno di trattative La Diretta Giaccherini al Chievo. Fiorentina - ecco Falcinelli : - 16.00 L'ad del Sassuolo Carnevali frena sulla cessione di Politano: 'Al momento nessuna possibilità che vada al Napoli', ha dichiarato a Sky Sport. - 15.50 Il Torino lavora sia in entrate che in ...

Chiara Maci ultimo giorno di lavoro prima del parto : Chiara Maci ‘ultimo giorno di lavoro prima di partorire il suo secondo figlio l’ha trascorso in compagnia di Filippa Lagerback, Chiara Francini e Clio Make up. Una cena tra amiche e colleghe con la sua “panzona” prima di conoscere il piccolo Andrea, frutto dell’amore con lo chef Filippo La Mantia. Non ha mai smesso di cucinare, ha montato i mobili del suo nuovo ufficio, non ha rinunciato al babyshower e ha pure ...

Serie A : i 10 colpi da aspettarsi in questo ultimo giorno di calciomercato : Quest’oggi alle ore 23 chiuderà definitivamente la sessione di calciomercato in Serie A. Le 20 squadre del massimo campionato italiano si stanno dando battaglia alla ricerca dell’ultimo guizzo di mercato per poter puntellare le rose a disposizione dei tecnici in vista del rush finale di campionato. Tanta carne al fuoco in queste ore concitate, attorno all’Hotel Melià di Milano si stanno rincorrendo voci e trattative, ma vediamo ...

Canone Rai - oggi è l'ultimo giorno per non pagare : ecco come fare : Canone Rai: scade oggi, mercoledì 31 gennaio, il termine ultimo per evitare di pagare i 90 euro, inviando l'apposita 'dichiarazione di non...

Bollo auto e Superbollo - oggi ultimo giorno per pagare : Scade oggi il pagamento del Bollo auto e moto per i proprietari di veicoli con oltre 35 Kw di potenza e Bollo scaduto a fine 2017, e del superBollo per i proprietari di veicoli superiori a 185 Kw. In caso di contratti di leasing, usufrutto o acquisto con patto di riservato dominio, la tassa deve essere pagata dall’utilizzatore, usufruttuario o acquirente. Ricordiamo che questa tassa è gestita dalle Regioni, fatta eccezione per Friuli ...

Calciomercato - ultimo giorno non stop su Sky : streaming dalle 10 alle 12 su sito e app - tutti i live : Il primo appuntamento in diretta streaming è alle 10 dall'Hotel Melià, con due ore di approfondimento assieme a Fayna, Erika Calvani e Fabrizio Romano. Riepilogo e interazione social con l'hashtag #...