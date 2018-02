Lotto | il 65 su Torino resta nell’urna e sale a quota 114

Lotto / Estrazioni 10e Lotto e Superena Lotto - 17 febbraio 2018 : ‘mistero 65’ a Torino e i numeri vincenti : Estrazione del LOTTO e Superena LOTTO del 17 febbraio : 10e LOTTO , numeri vincenti del concorso Sisal n.21/ 2018 : nessun 6, ecco le quote. Il Jackpot sale alle stelle!(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 12:20:00 GMT)

Lotto : il 65 su Torino sempre in fuga : Nella quarta estrazione del mese di Febbraio, il 65 su continua la sua fuga in solitario, come centenario, nella classifica dei massimi ritardatari. Il 65 su Torino è ancora leader dei ritardatari del Lotto dopo il concorso dell’8 febbraio. L’ultracentenario della ruota piemontese arriva a 107 assenze, seguito dall’85 su Cagliari a 94 e dal 36 su Palermo a 89. […]