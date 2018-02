LIVE Roma-Milan | cronaca e risultato in tempo reale | le formazioni ufficiali

Roma-Milan in diretta : probabili formazioni e risultato LIVE dalle 20.45 : LE probabili formazioni Roma , 4-2-3-1, : Alisson; Florenzi, manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Strootman; Under, Nainggolan, El Shaarawy; Dzeko. Milan , 4-3-3, : G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Roma Milan : quote - le ultime novità LIVE . Attenzione a Alisson! (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Roma Milan : le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Allo stadio Olimpico Gattuso conta di ritrovare Kalinic, ma punta sui soliti undici(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 13:39:00 GMT)

Roma Milan/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario e risultato LIVE : diretta Roma Milan: info Streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Per i rossoneri doppio impegno in quattro giorni all'Olimpico(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 10:00:00 GMT)