L’Inter di Spalletti si prende il terzo posto a 51 punti

L’Inter vince contro il Benevento (e non sa nemmeno come) - partita disastrosa dei nerazzurri - due episodi (e due difensori) salvano la faccia a Spalletti [FOTO] : 1/16 Moro Francesco/LaPresse ...

Spalletti : “L’Inter ha bisogno di reazioni forti e immediate” : Spalletti: “L’Inter ha bisogno di reazioni forti e immediate” Il problema dell’Inter è l’Inter. Il passato dell’Inter, il paragone costante con quello che è stato. Ne è certo Luciano Spalletti che, intervistato dal Corriere dello Sport, spiega: “Le maggiori difficoltà nascono da questi continui paragoni con i problemi degli anni precedenti. Questi paragoni portano a […] L'articolo Spalletti: ...

Infortuni Icardi - Miranda e Perisic : il medico delL’Inter svela le condizioni dei tre e spaventa Spalletti : Il medico dell’Inter, Piero Volpi, ha parlato oggi ai microfoni di Premium Sport della situazione degli infortunati in casa nerazzurra. “Icardi e Perisic hanno fatto un allenamento differenziato, stanno meglio e ogni valutazione è rimandata a domani, giornata decisiva perché pre-partita. Se giocheranno a Genova? E’ difficile, ma sono contento perché stanno meglio. Quelli di Icardi e Perisic sono due problemi diversi, ma entrambi si stanno ...

Spalletti innamorato delL’Inter : il messaggio di San Valentino è per i nerazzurri : L’Inter continua la preparazione per la sfida di campionato del prossimo weekend che vedrà i nerazzurri impegnati a ‘Marassi’ contro il Genoa. L’obiettivo è dar seguito alla vittoria ottenuta con il Bologna per non perdere ulteriori punti in chiave Champions League. Da valutare le condizioni di Perisic e Miranda, usciti acciaccati dalla sfida con i felsinei e in forte dubbio per la gara con il ‘Grifone’. ...

Guarin torna all'Inter?/ "Ausilio se mi chiami pronto a tagliarmi l'ingaggio". E' l'ideale per Spalletti : Guarin torna all'Inter? "Ausilio se mi chiami pronto a tagliarmi l'ingaggio". Il centrocampista nel giro della nazionale colombiana ha chiamato a gran voce la sua vecchia squadra

Spalletti allo scoperto sulle confidenze con i tifosi : “Le frasi sulL’Inter? Ecco cosa dico” : Nella giornata di oggi ‘Il Corriere della Sera’ ha pubblicato un colloquio andato in scena tra Luciano Spalletti ed alcuni tifosi della Roma, all’esterno di un ristorante milanese al termine di Inter-Roma dello scorso 21 gennaio. Il tecnico nerazzurro ha fatto alcune confidenze scottanti che ha voluto commentare ai microfoni di ‘Premium Sport’: “Quando posso, parlo volentieri con i tifosi. Non credo di aver ...

Shock Spalletti - le ‘confidenze’ del tecnico : “Totti non correva più. L’Inter? Ambiente folle e depresso…” : Clamoroso Spalletti. Il ‘Corriere della Sera’, in edicola questa mattina’, ha riportato alcune confidenze Shock che il tecnico di Certaldo avrebbe fatto ad un gruppo di tifosi della Roma fuori da un ristorante milanese dopo Inter-Roma del 21 gennaio scorso. I contenuti sono davvero ‘esplosivi’ a cominciare da Totti: “Totti non correva più e gli altri giocatori si deprimevano se lo facevo giocare. Pallotta mi ...

Ciao ciao San Culino : a furia di giocare male L’Inter finisce per non vincere più! Spalletti credeva di poter non giocare al calcio all’infinito? : l’Inter, con sei pareggi e due sconfitte, ha eguagliato la sua peggior striscia negativa di partite senza successi in Serie A (otto di fila), ai nerazzurri non succedeva da maggio 2017. Ebbene, questo dato statistico fa sì scalpore, ma era quantomeno prevedibile. In tanti sino a qualche settimana fa hanno tirato in ballo San Culino, una squadra che giocava male, molto male, ma otteneva risultati. In quella fase della stagione però, si poteva ...

Ausilio soddisfatto delL’Inter di Spalletti “in linea con le aspettative” : “Noi oggi siamo in linea con gli obiettivi di inizio anno, in piena corsa per la Champions e lì dobbiamo finire alla fine della stagione”. Piero Ausilio, ds dell’Inter, ha parlato ai microfoni di “Maracana’” su “RMC Sport”, non dispera nonostante il risultato negativo arrivato contro la Spal, e guarda agli aspetti positivi dell’annata nerazzurra. “Mi aspetto di dare continuità ai nostri ...

Spal-Inter - Spalletti : “Il mio futuro è alL’Inter. Dalbert? Non lo manderemo via. Pastore? E’ uno che…” : Spal-Inter, Spalletti: “Il mio futuro è all’Inter. Dalbert? Non lo manderemo via. Pastore? E’ uno che…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Spal-Inter, Spalletti- Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match tra Spal e Inter. Uno sguardo al campo e uno al mercato. Il tecnico ha confermato la sua ...

La furia di Spalletti si abbatte sulL’Inter : denigrati alcuni calciatori - la mossa “paracula” del tecnico nerazzurro : Luciano Spalletti ha sbroccato ufficialmente. Il tecnico di Certaldo d’altra parte aveva annunciato questo modus operandi in una delle sue prime conferenze stampa all’Inter: “A me sono state promesse delle cose… Se non sarà così verrò qui e dirò che mi è stato promesso qualcosa che non è stato mantenuto. Le cose promesse bisogna portarle a casa”. Queste le parole rilasciate in estate e così è stato, Spalletti è ...

Kovacic all'Inter/ Calciomercato news : il nazionale croato può tornare - lo vuole Spalletti : Kovacic all'Inter Calciomercato news: il nazionale croato può tornare, lo vuole Spalletti. La compagine di corso Vittorio Emanuele starebbe ripensando all'ex giocatore

Rafinha arriva e scuote L’Inter : la posizione in campo “disegnata” da Spalletti e l’imminente cessione a centrocampo : Rafinha è praticamente un calciatore dell’Inter, manca solo l’ufficialità dell’accordo con il Barcellona che volge al termine dopo qualche settimana di ‘schermaglie’. Chiusa la pagina dedicata alla trattativa, si torna a parlare di campo ed ora la palla passa al tecnico nerazzurro Spalletti che avrà il compito di utilizzare al meglio il neo arrivo. Ci sono diversi dubbi infatti in merito all’impiego di ...

Ramires all'Inter?/ Calciomercato news : l'ex Chelsea è davvero quello che serve a Luciano Spalletti? : Ramires all'Inter? Calciomercato news: l'agente riapre le speranze in quello che ormai è un tormentone. Il brasiliano dello Jiangsu Suning può ancora arrivare a Milano