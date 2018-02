L' industria ha bisogno dei “super” tripla A - editoriale

eurogamer

: Videogiochi che diventano eventi d'intrattenimento a 360°, travalicando i core gamer #editoriale - Eurogamer_it : Videogiochi che diventano eventi d'intrattenimento a 360°, travalicando i core gamer #editoriale - GrazTo : RT @FLEPARInail: Più che dei braccialetti e dei tornelli, pensati per controllare il lavoratore, c’è bisogno che le nuove #tecnologie venga… - marrkino : RT @Animalisti_FVG: Dicono di avere abolito i sacrifici animali! Soltanto il rito hanno abolito: li sterminano ininterrottamente, illimitat… -

(Di domenica 25 febbraio 2018) L'videoludica ha più che maidelle produzioni ad altissimo budget. Giochi capaci non soltanto di trascinare con sé l'interesse degli appassionati, ma di diventare veri e propri eventi di intrattenimento, non diversamente da un blockbuster al cinema. Ce n'èperché tali videogiochi rappresentano una costante accelerazione dell'asticella del videogioco, non tanto in termini artistici, bensì in una più ampia prospettiva di valore produttivo (e non parliamo solo di vendite).Red Dead Redemption 2 arriverà a ottobre. Da oggi a quando sarà lanciato nei negozi, ne sono certo, saprà catalizzare l'attenzione di stampa e giocatori in modi in cui pochissime altre produzioni, storicamente parlando, sono riuscite. Quest'ultime sono quasi sempre a firma Rockstar Games, che con organizzazione impeccabile, notizie fornite con il gontagocce e, infine, una dirompente esperienza di ...