LG | la Serie G non è ancora stata abbandonata

Serie A - Donadoni «Piedi per terra. Il Bologna non è sazio» : Roberto Donadoni è felice per il successo interno: "Non siamo dei fenomeni adesso e non eravamo degli sprovveduti prima: teniamo i piedi per terra - dice a Sky Sport - I ragazzi hanno fatto una buona ...

Serie A - Ballardini : «Il Genoa perde se non va al massimo» : BOLOGNA - Davide Ballardini non cerca scuse dopo il ko del Genoa sul campo del Bologna: "Il Genoa deve fare tutto da squadra - dice a Sky Sport - In generale non abbiamo fatto male: il primo tempo non è stato bello, il secondo un po' più vivace. Ma il Genoa deve fare molto di più. Stasera abbiamo faticato, ma è una fatica senza ...

Serie B - Empoli primo in extremis. Cade il Frosinone - pari Palermo : Lassù frenano tutte, l'Empoli recupera il pari allo sCadere e resta solo in testa. Il Frosinone si fa battere allo Stirpe dal Perugia, in superiorità numerica. Palo ciociaro con Soddimo, che segna su ...

Serie B : Frosinone ko in casa : ROMA, 24 FEB - Risultati della 27/a giornata del campionato di Serie B: Ascoli-Cesena 2-1; Avellino-Novara 2-1; Carpi-Entella 0-0; Cittadella-Empoli 1-1; Foggia-Brescia 1-2; Frosinone-Perugia 1-3; ...

Probabili Formazioni Frosinone-Perugia - Serie B 24-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Frosinone-Perugia, match della 27^ giornata di Serie B, 24-02-2018 La 27^ giornata del campionato di Serie B, che si disputerà per la maggior parte sabato 24, regalerà a tutti gli amanti della categoria diversi match alquanto interessanti. Uno di questi è per l’appunto Frosinone-Perugia. Forse, per affrontare il Frosinone, e pensare di poter ottenere qualche punto, questo è il momento meno adatto di tutto ...

Serie B Frosinone-Perugia - arbitra Ghersini. Marini per il Palermo : ROMA - L'Aia ha ufficializzato i nomi degli arbitri e degli assistenti che dirigeranno le gare valide per la sesta giornata di ritorno di Serie B , in programma sabato alle 15. Il big match Frosinone-...

Serie A : Tim potrebbe non rinnovare - la Lega cerca un nuovo sponsor : La compagnia telefonica ha cambiato di recente le proprie strategie di marketing e dopo 20 anni potrebbe non rinnovare il contratto con la Lega. L'articolo Serie A: Tim potrebbe non rinnovare, la Lega cerca un nuovo sponsor è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie B : Frosinone-Perugia a Ghersini : ROMA, 22 FEB - Questi gli arbitri designati per le partite della 27/a giornata, sesta di ritorno, di Serie B in programma sabato 24 febbraio alle ore 15. Ascoli-Cesena: La Penna; Avellino-Novara: ...

Serie A Fiorentina - Simeone : «Il gol mi manca - ma non perdo la testa» : FIRENZE - Giovanni Simeone non segna da quasi due mesi. L'attaccante della Fiorentina ha analizzato il momento no a margine dell all'evento "Junior Tim Cup - Il calcio negli oratori": " Sto lavorando, ...

Serie A Chievo - Giaccherini non si allena : attesa per gli esami : VERONA - Emanuele Giaccherini non è sceso in campo alla ripresa degli allenamenti del Chievo Verona . " Emanuele Giaccherini non ha preso parte alla seduta di allenamento e ha svolto terapie in ...

