Lazio | la Champions non può attendere

Europa League - Milan-Arsenal : prove di Champions. Lazio-Dinamo Kiev : è ora di diventare grandi! : Europa League, Milan-Arsenal: prove di Champions. Lazio-Dinamo Kiev: è ora di diventare grandi! Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Europa League, Milan-Arsenal- Un sorteggio poco clemente con i rossoneri, leggermente più agevole per la Lazio di Simone Inzaghi. L’ambiente rossonero non fa drammi e si prepara al grande match. Cariche di positività le ...

Roma e Lazio in Champions League - Inter e Milan devono lottare per l’Europa League : Il campionato di Serie A è entrato nella fase decisiva, continua il duello per lo scudetto tra Juventus e Napoli mentre è sempre più avvincente anche la corsa per la Champions League. La Roma è impegnata in Europa e ha tutte le caratteristiche per raggiungere i quarti di finale della competizione ed al momento è in pole insieme alla Lazio per posizionarsi dietro alla coppia formata da Sarri ed Allegri. I giallorossi sono la squadra con più ...

Lazio - l'ex Pancaro : 'Champions? Biancocelesti meglio dell'Inter' : Giuseppe Pancaro , ex terzino di Lazio e Milan , dice la sua sulla corsa Champions a RMC Sport : 'La Lazio ha qualcosa in più per la Champions, saranno decisivi gli scontri diretti, ha qualcosa in più rispetto all' Inter . Magari rispetto alla Roma può essere allo stesso livello, però ha ...

Lazio - Radu : 'Testa allo Steaua - ma vogliamo la Champions'. Wallace : 'De Vrij ci mancherà' : Tre punti a e quarto posto per festeggiare un traguardo importante. Stefan Radu non poteva chiedere di meglio in occasione della partita con l'Hellas Verona: 'La nostra vittoria è stata più importane ...

Lazio formato Champions supera 2-0 il Verona : La Lazio super l'Hellas Verona per 2 reti a 0 grazie ad un ritrovato Ciro Immobile, a secco i campionato dal 6 gennaio nella partita contro la Spal. Vittoria importante quella della Lazio, proiettata di diritto a candidarsi per un posto per la Champions League. Scavalcata l'Inter ferma a quota 48 grazie alla battuta d'arresto con la Genova rossoblu. Il primo tempo di Lazio-Verona non è stato semplice, la Lazio ha attaccato a spron battuto ed a ...

Riecco Ciro : la Lazio è da Champions : Missione compiuta per la Lazio, che torna alla vittoria dopo quattro sconfitte consecutive (tre in campionato e una in Europa League) e soprattutto torna in zona Champions, scavalcando l'Inter e salendo così al quarto posto. Gli Inzaghi boys riescono inoltre a vincere per la prima volta in questo campionato una partita di lunedì, al terzo tentativo dopo le due sconfitte contro Torino e Genoa.Un match facile per i biancocelesti, dominato ...

Lazio - Inzaghi : 'Champions? In corsa noi - Roma - Inter e Milan' : Intervistato da Premium Sport, il match winner Ciro Immobile esprime tutta la propria gioia per essere tornato al gol , e sono 22, che gli valgono il primato nella classifica dei cannonieri, : ' ...

Serie A - Lazio-Verona 2-0 : doppietta di Immobile - Inzaghi in zona Champions : ROMA - L'equazione è semplice: Immobile sta al gol come la Lazio alla vittoria. Ciro - a poche ore dal suo 28° compleanno - torna a segnare dopo oltre un mese e mezzo di astinenza , 6 gennaio, poker ...

Serie A - Lazio-Verona 2-0 : la doppietta di Immobile vale la zona Champions : ROMA - La notizia del mancato rinnovo di De Vrij non frena la Lazio , che ringrazia l'istinto del sempre più capocannoniere Ciro Immobile per tornare alla vittoria dopo ben tre ko di fila e ...

Lazio - doppio Immobile : battuto il Verona e la zona Champions è di nuovo biancoceleste : Dopo un primo tempo fatto di occasioni andate a vuoto, la Lazio ci mette meno di cinque minuti per chiudere la pratica Verona. La vittoria per 2-0 contro la squadra di Pecchia riporta in zona...

Porto - ag. Reyes : 'La Lazio lo vuole - Serie A meta gradita. La Champions non conta' : Matias Bunge , agente di Diego Reyes , difensore del Porto , torna a parlare del suo assistito, cercato dalla Lazio. Queste le sue parole al Corriere dello Sport : 'La Lazio ci ha contattato in estate, ma al momento non ci sono colloqui aperti. Sappiamo che Reyes è seguito. Il giocatore è concentrato sul campo, vuole fare bene con il Porto e sta ...

Paolo Rossi : 'Champions? Bella lotta - ma la Lazio ' : Questo il commento di Paolo Rossi, ex campione del mondo, a Premium Sport, a proposito della corsa in Champions League. M.S. © RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell'articolo ...

Roma-Benevento 5-2 : la ?manita? vale il sorpasso Champions sulla Lazio : La Roma batte per 5-2 il Benevento e torna al quarto posto in classifica scavalcando la Lazio. I giallorossi faticano per quasi un'ora poi si scatena Under che segna una doppietta e fornisce un...

