Lavoro nero | il caso del Nord Sardegna | irregolare il 56 | 5% delle imprese

Lavoro - più nero che mai : su 180mila controlli il 65% è irregolare : Caporalato, Lavoro nero, cooperative false, logistica tirocini e distacco transnazionale: sono questi alcuni dei settori prioritari di intervento per l’attività di vigilanza in materia di Lavoro e previdenziale-assicurativa che...

Lavoro nero e commercio - sequestrati 10 milioni di prodotti : Roma, 7 feb. , askanews, Quasi 10 milioni di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori o recanti marchi contraffatti sequestrati, individuati 70 lavoratori assunti ...

Terremoto - Anac : “Cantieri delle casette affidati a ditte senza certificati antimafia. Sospetto sfruttamento di Lavoro nero” : Presenza di “soggetti non autorizzati” nei cantieri. Dove peraltro non è risultato reperibile “alcun dipendente” delle due ditte affidatarie dei lavori, Cns e Kyneo Energy e Facility. Le quali non hanno superato i controlli antimafia, per cui manca la verifica della “assoluta estraneità da legami criminosi“. Quanto al personale trovato al lavoro, si trattava di personale della “Essegi Linoleum di ...

Puglia - 80 datori di Lavoro denunciati : assunzioni totalmente in nero - : Un'operazione della Guardia di Finanza ha portato a 199 interventi in tutta la Regione. In corso di accertamento altre 280 posizioni sospette

Guardia di finanza : eseguiti interventi a contrasto del Lavoro nero e irregolare : Approfondimenti Blitz del NIL in cinque aziende foggiane: scoperti lavoratori in 'nero' e telecamere per controllarli 23 gennaio 2018 lavoro nero, blitz nelle aziende agricole: 23 su 42 attività ...

Lavoro - i commercialisti : “Sgravi e incentivi per far ripartire l’occupazione e contrastare il nero” : Lavoro, i commercialisti: “Sgravi e incentivi per far ripartire l’occupazione e contrastare il nero” Il presidente della categoria Marco Cuchel commenta a Tgcom24 i dati di Censis e Confcooperative secondo cui dal 2012 al 2015 in Italia i lavoratori irregolari sono aumentati del 6,3%, arrivando a 3,3 milioni Continua a leggere L'articolo Lavoro, i commercialisti: “Sgravi e incentivi per far ripartire l’occupazione e ...

Lavoro nero - ecco quali sono i settori più colpiti : Il fenomeno purtroppo è in aumento, e colpisce nel 60% dei casi lavoratori domestici, ossia colf e badanti

Crisi e opportunismo : così il Lavoro nero si è preso l'Italia : In un Paese come l'Italia, vessato dalla Crisi e con il tasso di disoccupazione altalenante ma spesso in crescita, la ricerca del lavoro è diventata una costante. Ma con le opportunità...

Lavoro nero : oltre tre milioni di lavoratori irregolari e salari dimezzati : Mentre tra il 2012 e il 2015 nell'economia regolare venivano cancellati 462 mila posti di Lavoro , 260mila riconducibili a Lavoro svolto alle dipendenze e 202mila nell'ambito del Lavoro indipendente, ...

Più Lavoro nero e paghe basse - tutta colpa della crisi : Secondo la Commissione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, istituita presso il MEF, considerato l'insieme delle attività economiche, il salario medio orario sostenuto ...

La crisi fa impennare il Lavoro nero e dimezza i salari : La crisi? Ha spinto il lavoro nero a livelli record. E costretto tante persone ad accettare qualsiasi impiego, anche per pochi euro. Le imprese che ricorrono al lavoro irregolare, secondo uno studio realizzato dal Censis per Confcooperative, riducono infatti il costo del lavoro del 50% ed oltre mettendo spesso fuori mercato le aziende che operano n...

Lavoro : Confcooperative - 3 - 3 mln di occupati in nero : ... continua il focus Censis-Confcooperative dal titolo 'Negato, irregolare, sommerso: il lato oscuro del Lavoro', spiegando che tra il 2012 e il 2015 "mentre nell'economia regolare venivano cancellati ...

Pensioni - Bersani : correggere Fornero e pensare al Lavoro per giovani - le novità Video : Oltre che il Partito democratico di Matteo Renzi anche Liberi e Uguali di Pietro Grasso si dice sostanzialmente contrario all'abolizione della riforma #Pensioni della Fornero proposta nel programma elettorale dalla coalizione di centrodestra rappresentata da Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni e dal Movimento 5 stelle guidato dal candidato premier Luigi Di Maio [Video]. Chi sostiene di volerla abolire completamente fa ridere, ha ...

Lavoro nero - criminalità - evasione. Tutti i numeri dell'economia sommersa in Sicilia : La Sicilia è sesta in Italia per economia sommersa: dopo Lombardia, Lazio, Campania, Veneto ed Emilia Romagna. Bisogna considerare però che le regioni del nord hanno anche un Pil superiore, un volume ...