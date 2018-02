ilfattoquotidiano

"Lavoravo in una grande ong, ma ero lontano dai bisogni degli altri. Così ho deciso di lasciare tutto": Dopo avere…

(Di domenica 25 febbraio 2018) Se lavorassi per una delle più grosse organizzazioni mondiali per i diritti umani, con progetti internazionali e stipendi considerevoli, riusciresti a mollare tutto per seguire le tue passioni? In molti considererebbero una follia lasciare una posizione come la sua per diventare libero professionista del teatro, ma per Angelo Miramonti questo era il bivio che aspettava. “Da tempo sentivo che il mio lavoro era moltodalle persone, dai loro problemi, e volevo vedere più concretamente i risultati del mio lavoro”. Nato a Magenta, Angelo ha lavorato per sette anni per il centro di formazione dell’Onu a Torino. Poi nel 2014 la partenza per il Senegal dove è rimasto tre anni e mezzo, occupandosi per unaassociazione internazionale di protezione di bambini da abusi e sfruttamento, matrimoni infantili, mutilazioni genitali femminili e violenza fisica, emozionale e ...