L' affondo di Berlusconi contro Grillo e il M5s ' con Lega e Fdi accordo sui ministri'

'Proveremo a convincerlo - anche a calci in c...'. L'affondo di Berlusconi su Pirozzi che non ci sta : 'Attento - ho un sedere di pietra' : "Abbiamo un ottimo candidato alla Regione Lazio, ma adesso abbiamo alcune difficoltà perché un sindaco di centrodestra si è candidato anche lui e ci porta via il 6-7 per cento. Cercheremo di ...

"Proveremo a convincerlo - anche a calci in c...". L'affondo di Berlusconi su Pirozzi che non ci sta : "Attento - ho un sedere di pietra" : "Abbiamo un ottimo candidato alla Regione Lazio, ma adesso abbiamo alcune difficoltà perché un sindaco di centrodestra si è candidato anche lui e ci porta via il 6-7 per cento. Cercheremo di convincerlo con le buone maniere, per i calci in culo c'è tempo". Lo ha detto Silvio Berlusconi, con riferimento a Sergio Pirozzi, ricevendo il capogruppo del Ppe a Strasburgo, il tedesco Manfred Weber, nella sede di Forza Italia ...

Macerata - l’affondo del ministro Orlando : “Berlusconi e Salvini irresponsabili” : Non si placa la polemica politica dopo l’aggressione razzista di Macerata. E dopo giorni di invito a mantenere i toni bassi, è il ministro della Giustizia Andrea Orlando, intervenendo a Radio Capital, che accusa la destra. Berlusconi e Salvini, dice il Guardasigilli «si qualificano per quello che sono, degli irresponsabili, dare una forma di gius...

"Di Maio corre dietro a Berlusconi" - affondo del deputato M5S : "Caro Luigi, cerchiamo di volare alto, rispettiamo il lavoro portato avanti dai colleghi ed evitiamo di correre dietro alla propaganda berlusconiana. Il M5S è altra cosa, non credi? ". La critica ...

Berlusconi - che affondo su Gattuso : 'Ho mal di stomaco quando gioca il Milan' : L'ex presidente del Milan Silvio Berlusconi , intervenendo a Radio Capital per affrontare soprattutto temi legati alla politica e alla campagna elettorale in vista dell'appuntamento alle urne del prossimo 4 marzo, è tornato a parlare delle vicende di casa rossonera. E le sue dichiarazioni a proposito della formazione ...

L'affondo di Berlusconi : 'Pd fermo al secolo scorso' : Il loro progetto politico massacrerebbe di tasse la nostra economia e il ceto medio che loro invidiano, bloccherebbe le infrastrutture, accentuerebbe l'incubo giustizialista e isolerebbe il nostro ...

L'affondo di Berlusconi : "Pd fermo al secolo scorso" : Il loro progetto politico massacrerebbe di tasse la nostra economia e il ceto medio che loro invidiano, bloccherebbe le infrastrutture, accentuerebbe l'incubo giustizialista e isolerebbe il nostro ...

L'affondo di Berlusconi : Pd fermo al secolo scorso : Un consiglio a Luigi Di Maio? «Devi trovarti un lavoro - suggerisce Silvio Berlusconi - per un periodo nemmeno troppo breve. Solo dopo potrai proporti per governare il Paese». I nemici sono quelli del M5S, il Pd non è una minaccia, con Matteo Salvini l'alleanza resiste e il centrodestra arriverà alla maggioranza assoluta, con il traino di Forza Italia al 30%. La summa del messaggio elettorale del leader azzurro è tutta ...