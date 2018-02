La voce italiana nella casa comune europea

Vikings : intervista a Mosè Singh - la voce italiana di Ivar si racconta Video : In questo articolo vi proponiamo un'interessante intervista a Mosè Singh, la voce italiana di Ivar, nuovo protagonista della nota #Serie TV Vikings. Mosè è stato così gentile e disponibile da offrirci un po' del suo tempo per raccontare di sé stesso e del personaggio che ha l'onore e l'onere di doppiare. Per chi non conoscesse il prodotto di cui stiamo parlando, Vikings è una serie televisiva canadese di genere storico trasmessa in madrepatria ...