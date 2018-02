La spesa è più cara in Trentino | Basilicata sotto la media nazionale | Tutti i dati

Il “fake” nel carrello : smascherata la lista dei prodotti della spesa più a rischio : L’inganno del cibo “fake” nel carrello sarà al centro dell’iniziativa di sabato 17 febbraio 2018 al mercato di Campagna Amica al circo Massimo in via San Teodoro n.74 a Roma alle ore 10,00 dove sarà smascherata in una esposizione la lista dei prodotti della spesa più a rischio. Si tratta, spiega Coldiretti in una nota, “dell’avvio di una mobilitazione popolare nei confronti dell’Unione Europea per fermare il cibo falso #stopcibofalso e ...

Trump - la proposta di budget : tagli alla spesa sociale - più fondi ai militari. “200 miliardi per infrastrutture? Insufficienti” : tagli alla spesa sociale. Forte aumento di quella militare. Promessa di investimenti nelle infrastrutture. Timori per il deficit, che rischia di finire ulteriormente fuori controllo. Sono alcuni dei punti e possibili sviluppi del budget da 4400 miliardi presentato da Donald Trump e che ora deve essere approvato dal Congresso. Oltre ad aumentare di 984 miliardi il deficit federale per il prossimo anno, il piano di Trump rischia di aggiungere ...

Difesa - la spesa italiana crescerà anche nel 2018 : alle armi 25 miliardi - il 4% in più rispetto al 2017 : Ammonta a 25 miliardi di euro la spesa militare italiana per il 2018, l’1,4 per cento del Pil, con un aumento del 4 per cento rispetto al 2017. Si tratta ormai di una tendenza di crescita avviata dal governo Renzi (con un 8,6 per cento in più rispetto al 2015) che non accenna a fermarsi. Nel 2018, infatti, crescono anche il bilancio del Ministero della Difesa (21 miliardi, il 3,4% in più rispetto al 2017) e i contributi del Ministero dello ...

Carabiniere si infuria dopo una multa : 'Non faccio più la spesa' : Anche i carabinieri sono automobilisti e dunque anche a loro può capitare di vedersi recapitata una multa. L'evento è successo a Albignasego in provincia di Padova, dove un Carabiniere ha deciso di protestare e di boicottare le attività commerciali dei comuni limitrofi che gestiscono la polizia locale. Il tutto è dovuto a un verbale per eccesso di velocità elevato nel tratto della tangenziale che costeggia il Paese. Superato il limite di ...

La rivolta del carabiniere contro l'autovelox : ?Non faccio più la spesa : Un carabiniere protesta. contro gli autovelox. Siamo ad Albignasego, in tangenziale, dove un militare con 25 anni di carriera alle spalle si è visto recapitare una sanzione per aver superato di 4 km/h il limite massimo consentito. Qualcosa come 60 euro di multa che hanno fatto scattare la reazione di chi la legge è abituato a farla rispettare. Ma che stavolta ha deciso di "ribellarsi" e in tutta risposta ha deciso di boicottare ...

A Roma la spesa più alta per slot e videolotteries : slot e VLT: nel primo semestre: 2017 a Roma spesi 271,3 milioni, “sorpresa” Prato a 43,2 milioni È Roma a occupare il primo posto nella... L'articolo A Roma la spesa più alta per slot e videolotteries su Roma Daily News.

spesa più cara dal 1 gennaio : Saranno a pagamento, proprio come le buste biodegradabili chieste alla cassa per portare a casa la Spesa. Dal primo gennaio anche i sacchetti utilizzati per imbustare frutta e verdura, carne, pesce, ...

Carrello della spesa più caro a novembre : Il 'Carrello della spesa' aumenta a novembre . L' Istat sottolinea che i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona aumentano dello 0,3% su base mensile e dell'1,6% su base ...