La scuola non cresce senza il Mezzogiorno

Maestra d'asilo picchiata dalla mamma di un'alunna in classe - il marito : "È sotto choc non vuole più andare a scuola" : Pomeriggio 5 torna sul caso della Maestra picchiata nel casertano. La donna è stata aggredita da un genitore dopo che la figlia di 4 anni le ha raccontato di essere stata sgridata in classe....

Strage in Florida - nella scuola c'era un agente armato ma non è intervenuto : Quando Nikolas Cruz è entrato nella scuola di Parkland e ha ucciso 17 persone, fuori dall'edificio c'era un ufficiale armato. Ma non è...

C'era un agente della sicurezza armato nella scuola della strage. E non è intervenuto contro killer : Secondo i media americani, esiste un video che mostra l'uomo fuori dalla scuola, mentre dentro l'edificio continuavano a susseguirsi gli spari

Un guardiano armato della scuola della strage in Florida non intervenì per fermare l’assalitore : Un video lo mostra aspettare fuori dalla scuola dove era in corso la sparatoria che ha ucciso 17 persone The post Un guardiano armato della scuola della strage in Florida non intervenì per fermare l’assalitore appeared first on Il Post.

Bonino : «scuola? Non agire solo sui prof - ma anche su programmi e contenuti» Live : L’incontro con la leader di +Europa alle 15 dagli studi del Corriere della sera di Roma. Conduce Tommaso Labate, per le domande via Twitter l’hashtag è #italia18

Saronno - non c’è prof per accompagnare la bimba disabile : scuola annulla la gita. Preside : “Garantire sicurezza della classe” : E’ scontro tra i genitori di una bambina disabile di 13 anni e l’istituto comprensivo “Aldo Moro” di Saronno. A mandare su tutte le furie la mamma e il papà di Gaia (nome di fantasia) affetta dalla rarissima sindrome di “Smith Magenis” sarebbe stata la decisione della scuola di garantire in primis la sicurezza della classe revocando una gita di tre giorni in Toscana alla quale anche la ragazzina avrebbe dovuto partecipare. Un provvedimento preso ...

Trani - prof sospesa perché non usa registro elettronico. Ma il giudice la riabilita : "scuola senza pc" : Nel 2015 la dirigente del liceo di Barletta aveva sanzionato la docente che utilizzava ancora il registro cartaceo. Ma per il giudice la responsabilità era...

CONTRATTI STATALI/ Rinnovo scuola : Fedeli - “non è una mancetta - è un primo passo” (ultime notizie) : CONTRATTI STATALI, ultime notizie e novità di oggi 19 febbraio: pro e contro sul Rinnovo Scuola per i docenti. Forti critiche da Anquap sui comparti Centrali e Miur(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 14:20:00 GMT)

scuola - allarme dispersione a Monza e in Brianza : uno studente su cinque non ce la fa : Uno studente su cinque non supera il biennio superiore. Tra bocciati e studenti a rischio dispersione questo è il dato che emerge in Brianza: il 20 per cento è a rischio. Uno studente su cinque non ...

Azione scuola non lascerà soli i diplomati magistrali e i laureati in SFP : Azione Scuola è una delle Associazioni più giovani nel panorama della tutela dei docenti precari. Essere giovani in questo caso vuol dire essere pronti e preparati alla battaglia quanto e più degli altri. Sin dai suoi esordi si è mostrata inflessibile sulla tutela dei diritti dei docenti garantita anche dalla carta costituzionale. Sconcertata per l’incredibile pronuncia […] L'articolo Azione Scuola non lascerà soli i diplomati magistrali e ...

MAESTRA LESBICA SPOSA LA FIDANZATA/ La scuola cattolica la licenzia : “non segue l’insegnamento della Chiesa” : MAESTRA LESBICA SPOSA la FIDANZATA: scandalo negli Usa a Miami, la scuola cattolica la licenzia in tronco. "Non segue l'insegnamento della Chiesa": le motivazioni e il dibattito(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 19:48:00 GMT)

La scuola che non insegna la passione alimenta il bullismo e la violenza : È violenza imporre agli studenti la noia di uno studio lontano dai loro interessi. DEVI studiare! E se non lo fai sarai punito. Chissenefrega se nessuno è stato capace di farti capire quanto è bello conoscere! Lo studio animato dalla passione aiuta a superare i conflitti con sé stessi e con gli altri. La paura della punizione e la sensazione di essere inadeguati incentivano la rabbia e l’alienazione. Un brutto voto è un insulto. E non convince ...

Strage a scuola in Florida - l'Fbi ammette : «Fummo avvertiti - non abbiamo agito» : l'Fbi ammette che il protocollo non è stato seguito nella sua interezza dopo indicazioni ricevute lo scorso 5 gennaio su Nikolas Cruz, l'autore della Strage nella scuola di Parkland,...