La relazione dell' Antimafia ' ndrangheta anche in Trentino

La relazione sull'attività della Commissione di Controllo per il 2017 nel Consiglio comunale di lunedì : ... Il dettaglio dei lavori è consultabile al link: https://www.comune.fi.it/sites/www.comune.fi.it/files/2018-02/2018-02-26-ordine.pdf Il Consiglio comunale può essere seguito in diretta streaming all'...

Antimafia - la relazione finale : “C’è un decadimento della politica. Modificare Severino e le leggi per le candidature” : L’aumento dei comuni sciolti per inflitrazioni mafiose segna un evidente decadimento della classe politica. La soluzione? Modificare sia la legge Severino che le leggi che regolemetano le candidature. Non basta un certicato penale pulito per considerare pulita una lista. Alla vigilia delle elezioni politiche l’ Antimafia si occupa ancora una volta del problema dei cosiddetti impresentabili inseriti in lista dai vari partiti. E lo fa ...

Non accetta la fine della relazione e riempie la compagna di offese sui social : denunciato : Arezzo, 17 febbraio 2018 - Un cinquantottenne residente in Valtiberina è stato denunciato dalla ex compagna, residente a Bucine, per averla riempita di offese sui social e tramite messaggi. Non ...

New Yorker : "Silenziata a 4 giorni dal voto una relazione tra Trump e modella di Playboy". Casa Bianca : "Fake news" : Donald Trump ha avuto una relazione con una modella di Playboy nel 2016. Lo riporta il New Yorker citando un documento scritto della donna, Karen McDougal.McDougal non descrive i dettagli della relazione con Trump sul magazine, spiegando di non voler violare l'accordo con American Media, che le ha pagato quattro giorni prima delle elezioni 150.000 dollari per i diritti sulla storia, che non ha mai pubblicato. Secondo il New Yorker, ...

Anticipazioni Il Segreto : PRUDENCIO parla a FRANCISCA della relazione tra JULIETA e SAUL!!! : Nelle puntate de Il Segreto in onda nell’ultima parte di febbraio, i telespettatori italiani faranno la conoscenza della nuova eroina romantica JULIETA Uriarte (Claudia Galan): dopo aver impedito ad una vettura di investire la piccola Juanita Ortuño (Chloe Lazaro), la ragazza potrà godere della riconoscenza di tutti i membri del clan Castañeda e deciderà di trattenersi stabilmente a Puente Viejo, con la nonna Consuelo (Trinidad Iglesia) e ...

Roma - non accettava la fine della relazione : 84enne dà fuoco alla casa della ex : Roma, non accettava la fine della relazione: 84enne dà fuoco alla casa della ex L’uomo è stato denunciato dai militari per incendio doloso e atti persecutori. La vittima, sua coetanea aveva interrotto la relazione Continua a leggere L'articolo Roma, non accettava la fine della relazione: 84enne dà fuoco alla casa della ex sembra essere il primo su NewsGo.

I cinque punti chiave della relazione del Governatore Visco : Riforme credibili per l’Italia, revisione dei modelli di business per le banche, nessuna resistenza all’attuazione della riforma delle banche di credito cooperativo, sostenibilità negli interventi per la riduzione dei crediti deteriorati e ruolo attivo dell’Italia nel processo di costruzione dell’Europa: sintesi della relazione...

Uranio - la relazione di Pili : “Difesa ha coperto omicidi. Pinotti? Ha cercato di occultare lavoro della commissione” : Non ha votato a favore della relazione approvata dalla commissione d’inchiesta sull’Uranio, bollata come “troppo debole”. Così Mauro Pili, deputato del Misto (movimento Unidos), ha presentato una relazione alternativa, attaccando la Difesa e il ministro Pinotti: “Ho le prove che il ministero della Difesa ha coperto per anni omicidi plurimi e disastri ambientali“, ha attaccato il deputato e membro della ...

'In Marina 1.101 morti o malati per l'uranio impoverito'. La relazione della commissione d'inchiesta : Restano immutate le scelte strategiche di fondo che attualmente ispirano la politica della sicurezza nel mondo delle Forze Armate. Quelle scelte strategiche che paradossalmente trasformano il ...

