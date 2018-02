La paura di Chiara Ferragni e le altre storie del weekend

vanityfair

: Paura di parlare in pubblico? Sconfiggi la paura del #publicspeaking con i consigli di Chiara Gandolfi. #podcast… - gminguzzi : Paura di parlare in pubblico? Sconfiggi la paura del #publicspeaking con i consigli di Chiara Gandolfi. #podcast… - MeritaBiz : Presentare un #powerpoint ti genera #ansia? Sconfiggi la paura con i consigli di Chiara Gandolfi. #iTunes #podcast… -

(Di domenica 25 febbraio 2018) Il fine settimana della moda donna a Milano porta coppie sul red carpet e raccontadi mamme, attuali e future. Anche un divorzio e una storia di paternità fra i gossip del fine settimana. ARISA DAI CAPELLI RASATI «Troppa femminilità, troppi corteggiatori, troppi like. Non vorrei montarmi la testa. Diamoci un taglio». Arisa cambia look a ogni post su Instagram. Ora si mostra con i capelli cortissimi, poi di nuovo con le extension. Il tutto per celebrare questi suoi 35 anni, per sentirli belli sia con la chioma che senza. Perché una sola è la legge: «La felicità è un esercizio costante, tutti i giorni voglio amarmi di più». Qui l’articolo. L’EQUILIBRIO DI MAMMA ANGELINA «Tutte cerchiamo un equilibrio. È così per ogni persona. Tu hai la tua creatività e hai il tuo lavoro, ma ogni giorno della tua vita cerchi di crescere come individuo». Non importa se si lavora davanti a una ...