La Lazio cala il tris e travolge il Sassuolo

Lazio : Calabria (FI) - M5S è in pieno cortocircuito : “Il Movimento 5 Stelle è in pieno cortocircuito. Con le sue poco credibili proposte sull’immigrazione, la candidata alla Regione Lazio Lombardi di fatto bacchetta l’operato... L'articolo Lazio: Calabria (FI), M5S è in pieno cortocircuito su Roma Daily News.

Europa League - Lazio-Steaua 5-1 : Felipe Anderson dà spettacolo - Immobile cala il tris : ROMA - La Lazio è tornata. Questo il responso dell' Olimpico dove Simone Inzaghi ritrova la squadra spettacolare e brillante di qualche settimana fa e - soprattutto - un Felipe Anderson in versione '...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : gare a rischio cancelLazione! Se il vento non cala - alcuni titoli potrebbero non essere assegnati : Nella storia delle Olimpiadi Invernali, non è mai accaduto che una gara di sci alpino venisse cancellata a causa di condizioni atmosferiche avverse e, conseguentemente, che un titolo non venisse assegnato. Potrebbe accadere per la prima volta ai Giochi di PyeongChang 2018. Il rischio, per ora, resta remoto, eppure la situazione potrebbe precipitare nelle prossime ore. Sia la discesa maschile sia il gigante femminile sono stati rinviati a giovedì ...

3 azioni che raccontano la grande partita di Calabria contro la Lazio : Davide Calabria si era rivelato a San Siro in una partita contro il Palermo del settembre 2015. Aveva già esordito con la maglia del Milan qualche mese prima, nei minuti finali dell'ultima giornata ...

Serie A - i migliori italiani della 22ma giornata : Davide Calabria da MVP con la Lazio - Viviano stoppa la Roma : Si è appena conclusa la 22ma giornata di Serie A, al termine della quale Napoli e Juve continuano a comandare le operazioni, staccandosi ulteriormente dalle due Romane, entrambe sconfitte, e dall’Inter, fermata dalla SPAL sull’1-1. Come ogni settimana, analizziamo i migliori giocatori italiani della giornata appena conclusa. Emiliano Viviano. Il portiere della Samp è un muro e ingaggia una sfida nella sfida con Alisson, in questo ...

Pagelle / Milan Lazio (2-1) : super Calabria. Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 22^ giornata) : Pagelle Milan Lazio: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata allo stadio San Siro. I rossoneri vincono la terza gara consecutiva: i gol sono di Cutrone e Bonaventura(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 22:33:00 GMT)

Milan-Lazio - le pagelle di CM : Calabria e Calhanoglu super - ci prova Milinkovic : Milan-Lazio 2-1 MILAN Donnarumma 6,5: La parata su Milinkovic-Savic pesa tantissimo nell'economia della gara. Calabria 7,5: Il canterano rossonero è in una condizione fisica e mentale straordinaria. Praticamente insuperabile nonostante le numerose sollecitazioni, regala un assist al bacio ...

Pagelle Milan-Lazio 2-1 : Suso e Milinkovic-Savic illuminano la scena ma il migliore è Calabria : 1/21 LaPresse/Spada ...

Lazio - Bianchessi : 'Ecco quanto sono costati Calabria e Cutrone. Su Gigio...' : Adesso una nuova avventura alla Lazio, ecco quanto dichiarato in una intervista concessa a Premium sport: 'Il progetto Lazio è volto a valorizzare il settore giovanile in tutto, con un progetto fin ...

Calcio amarcord : alla "scala del calcio" lo spettacolo è tutto rossonero - rivivi Milan-Lazio 5-3 del 1992 : Il primo gol di Papin nel campionato italiano e la doppietta di Van Basten: a San Siro contro la Lazio è un vero show

La Lazio cala il pokerissimo sul tavolo della Champions : Roma - La Lazio irrompe in zona Champions e lo fa in grande stile: un pokerissimo al Chievo nel giorno in cui aveva perso per infortunio il suo cannoniere, Ciro Immobile, costretto gettare la spugna dopo 34' per un trauma distrattivo al quadricipite rimediato nelle fasi iniziali, dopo aver provato un tiro da fuori. Oggi o domani la diagnosi sarà più precisa, ma considerando che si tratta dello stesso problema accusato a novembre il rischio ...

Lazio-Chievo 5-1 - Milinkovic-Savic show - Inzaghi cala il pokerissimo : Lazio-Chievo 5-1, cronaca, tabellino e statistiche LA RIPRESA - Dopo un primo tempo troppo rinunciatario, il Chievo prova a cambiare marcia a inizio ripresa con Pucciarelli che costringe Strakosha ...

Sanità - Regione Lazio : calano i parti cesarei : Roma, 18 gen. (askanews) 'Per gli interventi su fratture del collo del femore in pazienti anziani eseguiti entro due giorni dall'accesso nella struttura di ricovero il Lazio segna un netto ...

Maltempo Calabria - ostacoli sui binari : ripresa la circoLazione a Bovalino : Riattivato alle 19.30 il traffico ferroviario fra Bovalino e Ardore (linea Roccella Jonica – Melito), sospeso dalle 19 per la presenza di ostacoli sui binari causata dal Maltempo che sta interessando la zona. I convogli in viaggio hanno subi’to ritardi fino a 30 minuti. L'articolo Maltempo Calabria, ostacoli sui binari: ripresa la circolazione a Bovalino sembra essere il primo su Meteo Web.