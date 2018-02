La Fiorentina supera il Chievo 1-0 e torna a vincere in casa dopo tre mesi

La Fiorentina non supera la prova di maturità : la stagione dei viola non svolta - il commento di Pioli : “Nel primo tempo la nostra manovra non e’ stata cosi’ intensa e incessante da creare difficolta’ al Genoa ma nella ripresa e’ andata molto meglio. Abbiamo concluso verso la porta avversaria piu’ di venti volte. Queste sono partite difficili in cui l’avversario si chiude e riparte bene. La considero una prova di maturita’ della mia squadra”. Cosi’ il tecnico della Fiorentina Stefano ...