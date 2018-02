ilgiornale

: La campagna romana di quel Diavolo di Ringhio - reportitaliano : La campagna romana di quel Diavolo di Ringhio - canalesportiv : La campagna romana di quel Diavolo di Ringhio - PagineRomaniste : La campagna romana di quel #Diavolo di Ringhio #ASRoma #RomaMilan -

(Di domenica 25 febbraio 2018) Ladel Milan è iniziata ieri nel tardo pomeriggio. In quattro giorni la squadra di Gattuso sfiderà Roma e Lazio per allungare la striscia positiva di risultati e prendersi la finale di Coppa Italia. Dalla sera del 27 dicembre,la della vittoria nel derby con l'Inter, i rossoneri non hanno più perso ma soprattutto hanno blindato la difesa: appena 4 i gol subiti in undici gare, due dei quali non hanno inficiato il successo di Donnarumma e compagni. Il segreto è nel lavoro dell'allenatore, attento organizzatore della fase difensiva, e nella crescita dei singoli. «Umilmente ho fatto un copia e incolla dai grandi allenatori che abbiamo in Italia con qualche modifica personale», ha sottolineato Gattuso.Ora che arriva il tour de force impegnativo, ma stimolante - dopo le due gare all'Olimpico, il derby di campionato e il doppio impegno ...