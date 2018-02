Bufera di neve a Torino : rinviata Juventus-Atalanta : Juventus-Atalanta è rinviata a data da destinarsi a causa della neve che ha reso impraticabile il terreno di gioco

Calcio - Serie A 2018 : Juventus-Atalanta rinviata per neve. Incerta la data del recupero : Juventus-Atalanta è stata rinviata a data da destinarsi. Il match valido per la 26a giornata di Serie A previsto oggi non si giocherà. L’arbitro Maurizio Mariani, dopo vari sopralluoghi insieme ai due dg Giuseppe Marotta e Umberto Marino e i due capitani, è stato costretto a prendere la decisione di rinviare l’incontro vista l’abbondante e incessante nevicata che si è abbattuta sull’Allianz Stadium di Torino. La ...

Calcio : neve - rinviata Juventus-Atalanta : 18.14 La partita della ventiseiesima giornata di serie A fra Juventus e Atalanta è stata rinviata a data da destinarsi a causa dell'abbondante nevicata che cade su Torino a partire dalle 17.20. L'arbitro Mariani, accompagnato dai due capitani, Buffon e Toloi, ha effettuato la ricognizione alle 18, ora d'inizio prevista. Il manto dell'Allianz Stadium era già coperto da alcuni centimetri di neve.Impossibile giocare la partita, unanime la ...

Juventus-Atalanta rinviata per neve. Marotta : “Non sarebbe vero spettacolo” : Juventus-Atalanta è stata rinviata per neve. Una nevicata si è abbattuta sull’Allianz Stadium nelle ore precedenti alla partita e l’intensità è aumentata poco prima del fischio d’inizio. Impossibile scendere in campo. Le due squadre si erano dette disponibili, ma il direttore generale bianconero Beppe Marotta aveva spiegato pochi minuti prima delle 18: “Le condizioni atmosferiche sono chiare, lo spettacolo sarà ...

