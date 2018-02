Juventus-Atalanta rinviata | l' Allianz Stadium sotto la neve

Ecco quando si potrebbe recuperare la sfida Juventus-Atalanta : TORINO - Burian ha fermato la Juve . La sfida con l' Atalanta in programma all'Allianz Stadium alle 18 non si è potuta giocare a causa della fitta nevicata su Torino nelle ore precedenti il match. Per ...

Juventus-Atalanta rinviata per neve. Troppa neve sull’Allianz Stadium! : Juventus-Atalanta non si giocherà quest’oggi. Per il recupero si parla del 14 marzo. L’abbondante neve scesa su Torino ha reso impraticabile il campo dell’Allianz Stadium. Vista l’importanza della gara, Juventus e Atalanta hanno espresso la volontà di non giocare in simili condizioni. Il match, valido per la 26^ giornata di Serie A, è stato rinviato a data da destinarsi. Quando intorno alle 17 sono stati tolti i teloni, la ...

Juventus-Atalanta - quando si recupera? Le possibili date e tutte le ipotesi : Juventus-Atalanta è stata rinviata per le avverse condizioni meteo e la pesante nevicata che si è abbattuta nell’ultima ora su Torino. Tutto sembrava poter andare liscio nel primo pomeriggio, nonostante la temperatura di due gradi sotto lo zero, ma dalle 17 la situazione si è complicata. Proprio quando il terreno di gioco è stato scoperto, la neve ha cominciato a scendere copiosa, rendendo il campo impraticabile in pochi minuti. A nulla ...

Calcio - Serie A 2018 : Juventus-Atalanta rinviata per neve. Incerta la data del recupero : Juventus-Atalanta è stata rinviata a data da destinarsi. Il match valido per la 26a giornata di Serie A previsto oggi non si giocherà. L’arbitro Maurizio Mariani, dopo vari sopralluoghi insieme ai due dg Giuseppe Marotta e Umberto Marino e i due capitani, è stato costretto a prendere la decisione di rinviare l’incontro vista l’abbondante e incessante nevicata che si è abbattuta sull’Allianz Stadium di Torino. La ...

