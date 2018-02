Juve-Atalanta | fitta nevicata all' Allianz Stadium Marotta | ' Giocare è rischioso'

Burian - Torino sommersa dalla NEVE : Juventus-Atalanta rinviata a data da destinarsi - a rischio anche la semifinale di Coppa Italia di Mercoledì [FOTO e VIDEO] : 1/25 ...

Atalanta B contro la Juve - Marino : 'Per noi più importante la Coppa Italia' : Il dg dell' Atalanta Umberto Marino è intervenuto a Premium Sport La neve si sta fermando, sono dei fiocchi grossi e resta sul campo. Aspettiamo di vedere cosa dirà l'arbitro. Speriamo che questa neve possa frenarli. Oggi la nostra formazione ha un'età media ...

Juventus-Atalanta rinviata per neve. Marotta : “Non sarebbe vero spettacolo” : Juventus-Atalanta è stata rinviata per neve. Una nevicata si è abbattuta sull’Allianz Stadium nelle ore precedenti alla partita e l’intensità è aumentata poco prima del fischio d’inizio. Impossibile scendere in campo. Le due squadre si erano dette disponibili, ma il direttore generale bianconero Beppe Marotta aveva spiegato pochi minuti prima delle 18: “Le condizioni atmosferiche sono chiare, lo spettacolo sarà ...

Juventus-Atalanta - posticipo della 26ª giornata di Serie A - è stata rinviata per neve : Juventus-Atalanta, partita della 26ª giornata di Serie A, è stata rinviata a data da destinarsi per neve su decisione dell’arbitro Maurizio Mariani. All’Allianz Stadium di Torino, dove si sarebbe dovuta giocare alle 18.00, sta nevicando molto e il campo è The post Juventus-Atalanta, posticipo della 26ª giornata di Serie A, è stata rinviata per neve appeared first on Il Post.

Serie A - Juventus-Atalanta a rischio rinvio per neve - si decide nei prossimi minuti : Dopo una prima ricognizione tra dirigenti delle due squadre e l’arbitro si è deciso di aspettare. Per ora regna il pessimismo

Juventus-Atalanta non è ancora iniziata, ma già fa discutere. La formazione presentata da Gasperini all'Allianz stadium ha mandato su tutte le furie i tifosi del Napoli ed anche Maurizio Sarri. Gollini; Toloi, Mancini, Palomino; Castagne, de Roon, Melegoni, Gosens; Haas; Rizzo, Cornelius. Questa di certo non è l'Atalanta che tutti noi conosciamo, con solo 2 titolari in campo. Nulla da rimproverare a Gasperini che di certo ha fatto ...

Juventus-Atalanta - formazioni e diretta dalle 18 : I bianconeri ospitano i bergamaschi all'Allianz Stadium e sognano il sorpasso momentaneo sul Napoli. Dopo Higuain, Bernardeschi e Cuadrado stop anche per De Sciglio

Juventus-Atalanta : le formazioni ufficiali - novità “inattese” : Juventus-Atalanta: le formazioni ufficiali – Juventus ed Atalanta si affronteranno per due volte nel giro di pochi giorni, oggi in campionato e mercoledì in Coppa Italia. Ci saranno delle novità di formazione da ambe due le parti questa sera all’Allianz Arena, alcune di queste forzate da infortuni, altre dettate da un normale turnover che Gasperini ed Allegri stanno mettendo in atto per centellinare le energie della rosa. Vediamo ...