Italiani scomparsi in Messico | arrestati poliziotti | li hanno venduti

Messico - arrestati 4 agenti : hanno consegnato i tre Italiani scomparsi a un gruppo di criminali locali : Quattro agenti della polizia locale di Tecalitlan, in Messico, sono stati arrestati in relazione alla scomparsa dei tre italiani Raffaele Russo, suo figlio Antonio e il nipote Vincenzo Cimmino, di cui ...

Italiani scomparsi - arrestati 4 agenti : 01.41 Quattro agenti della polizia locale di Tecalitlan (Messico) sono stati arrestati in collegamento con la scomparsa, il 31/1, dei tre Italiani Raffaele Russo, suo figlio Antonio e il nipote Vincenzo Cimmino. Gli Italiani sarebbero stati consegnati dai poliziotti a un gruppo criminale locale e poi trasferiti al sud. Non sono stati ancora localizzati. I 4 agenti sono accusati di 'sparizione forzata', riferiscono i giornali. Nessuno degli ...

Tre Italiani scomparsi in Messico - prima svolta : arrestati tre poliziotti locali : C'è una prima importante svolta nel caso dei tre napoletani scomparsi nello stato di Jalisco, in Messico. Tre poliziotti...

Italiani scomparsi in Messico - arrestati 3 poliziotti : Guadalajara, 22 feb. (AdnKronos/Dpa) – Tre agenti della polizia messicana sono stati arrestati in relazione alla scomparsa di 3 cittadini Italiani. Sono sospettati di aver consegnato Vincenzo Cimmino, Raffaele e Antonio Russo a un gruppo armato. I 3 Italiani -originari di Napoli- sono scomparsi dal 31 gennaio scorso e sono stati visti l’ultima volta a Tecalitlán, Jalisco.Oltre ai 3 agenti arrestati, tutti operativi a Tecalitlán, come ...

Italiani scomparsi in Messico - 33 poliziotti sotto inchiesta : Il procuratore dello Stato di Jalisco, Raul Sanchez, ha annunciato, in una conferenza stampa, che 33 membri della polizia della città di Tecalitlan verranno portati nella capitale dello Stato, Guadalajara, perché sotto inchiesta a seguito della scomparsa di Raffaele Russo, del figlio Antonio e del nipote Vincenzo Cimmino, il 31 gennaio scorso. Sanchez ha fatto anche sapere che le autorità hanno chiesto a Roma un controllo penale, il che ...

Chi l'ha visto - anticipazioni 21 febbraio : tre Italiani scomparsi in Messico e Jessica Faoro i casi - info streaming : Qual è stato il ruolo della moglie di Alessandro Garlaschi, unico accusato di omicidio? CHI l'ha visto, DIRETTA streaming E REPLICA " In riferimento alla visione in streaming della nuova puntata di ...

Chi l'ha visto? sulle tracce dei tre Italiani scomparsi in Messico : anticipazioni 21 febbraio : Il programma può essere seguito anche in diretta streaming da smartphone, tablet e pc su raiplay.it/dirette/rai3 e on demand sempre su RaiPlay . Chi l'ha visto? anticipazioni mercoledì 21 ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 21 febbraio 2018. A «Chi l’ha Visto?» il caso dei tre Italiani scomparsi in Messico : Federica Sciarelli Rai1, ore 21.20: E’ arrivata la felicità 2 – 1^Tv Fiction di Francesco Vicario del 2017 con Claudio Santamaria, Claudia Pandolfi. Prodotta in Italia. Quando lo sapevamo (quasi) solo noi: In casa non si parla d’altro che della festa di diciottesimo di Bea e Laura e Angelica e Orlando, per non guastare il buon umore, decidono di non dire nulla della malattia. Orlando cerca di mostrarsi forte per Angelica, di starle ...

3 Italiani scomparsi in Messico/ Si teme il peggio dopo il precedente di Filippo Guarracino (Chi l'ha visto?) : Chi l'ha visto, anticipazioni e casi: nella puntata del 21 febbraio approfondimento sui 3 italiani scomparsi in Messico, originari di Napoli e scomparsi nella zona di Michoacan(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 08:55:00 GMT)

Chi l'ha visto?/ Anticipazioni 21 febbraio : i tre Italiani scomparsi in Messico : Chi l'ha visto? torna in onda oggi, mercoledì 21 febbraio, su Raitre. Federica Sciarelli conduce una puntata dedicata alla scomparsa di tre italiani in Messico.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 07:17:00 GMT)

Tre Italiani scomparsi in Messico - i familiari : "Li fanno marcire in carcere" : Sono scomparsi in Messico: di loro non si hanno notizie dal 31 gennaio scorso. Dove sono Raffaele Russo, suo figlio...

Italiani scomparsi in Messico - appello della famiglia : battere la pista della polizia locale : Italiani scomparsi in Messico, appello della famiglia: battere la pista della polizia locale Ancora nessuna traccia dei tre napoletani di cui non si hanno notizie dal 31 gennaio. I parenti puntano il dito sulla polizia locale: “Dal commissariato di Tecalitlan un’operatrice quel giorno ci assicurò al telefono che erano in loro custodia”. Continua a leggere L'articolo Italiani scomparsi in Messico, appello della famiglia: battere ...

Italiani scomparsi in Messico - appello della famiglia : battere la pista della polizia locale : Ancora nessuna traccia dei tre napoletani di cui non si hanno notizie dal 31 gennaio. I parenti puntano il dito sulla polizia locale: "Dal commissariato di Tecalitlan un'operatrice quel giorno ci assicurò al telefono che erano in loro custodia".

Italiani scomparsi in Messico - appello della famiglia : battere la pista della polizia locale : Italiani scomparsi in Messico, appello della famiglia: battere la pista della polizia locale Ancora nessuna traccia dei tre napoletani di cui non si hanno notizie dal 31 gennaio. I parenti puntano il dito sulla polizia locale: “Dal commissariato di Tecalitlan un’operatrice quel giorno ci assicurò al telefono che erano in loro custodia”. Continua a leggere L'articolo Italiani scomparsi in Messico, appello della famiglia: battere ...