Israele | premier Netanyahu | ambasciata Usa a Gerusalemme in occasione anniversario

Israele, il premier Netanyahu attacca l'Iran e mostra un frammento di un drone abbattuto dall'aviazione "Ho un messaggio ai tiranni di Teheran – l'avvertimento del premier – non mettete alla prova la determinazione di Israele"

Israele - Netanyahu incriminato per corruzione?/ La denuncia della polizia : il premier in tv - "non mi dimetto" : Israele, Netanyahu incriminato per corruzione? La denuncia della polizia alla magistratura, a due anni dall'inizio delle indagini. Il premier si difende in diretta tv.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 18:08:00 GMT)

