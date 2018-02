Isola | caso Francesco Monte | Eva Henger e la macchina della verità Il risultato è

Isola dei famosi - caso internazionale : Mediaset vince il ricorso contro Vivendi - via tutti i video : L' Isola dei famosi diventa un caso internazionale. Stavolta lo 'scandalo-droga' di Francesco Monte non c'entra. In ballo c'è molto di più: i soldi di Mediaset . Il colosso di casa Berlusconi ha vinto ...

“Deve tornare in Italia”. Il caso di Francesca Cipriani all’Isola dei Famosi. La naufraga coinvolta nel processo ‘Ruby Ter’ è stata richiamata a sorpresa. Ora viene fuori nel dettaglio quello che le sta capitando e cosa le toccherà fare : All’Isola dei Famosi ne stanno succedendo di tutti i colori. Oltre alle questioni che girano intorno al ‘canna-gate’ altre preoccupazioni stanno facendo venire il mal di pancia agli autori. Chi se ne va esausto prima della fine, chi si spoglia senza motivo, chi si sente male, chi piange e chi deve andare in tribunale. Negli ultimi giorni la voce che Francesca Cipriani dovesse lasciare l’isola per recarsi di corsa a Milano si è ...

Isola dei Famosi 2018 : comunicato ufficiale della Magnolia sul caso Monte : "Esaminando il materiale video, non è emerso che siano state consumate droghe". La nota ufficiale della società televisiva che produce il reality.

“Abbiamo visto tutti i video”. Canna-gate all’Isola : il ‘verdetto’ della produzione. Dopo gli audio diffusi da Striscia la notizia e mostrati ad Alessia Marcuzzi - arriva la nota ufficiale sul caso che ha travolto Francesco Monte : “Mi avete spiazzata. Prendo atto di questa verità. Devo parlarne assolutamente con la produzione, perché è una prova in più. Prenderò una posizione riguardo questa cosa, ora cercheremo di fare luce”, ha detto Alessia Marcuzzi con il Tapiro d’oro in mano a Striscia la notizia, che ha mandato in onda il servizio pochi minuti prima della quinta diretta dell’Isola dei Famosi. Diretta che è cominciata proprio con questo ...

L’Isola 2018 : Alessia Marcuzzi prende posizione sul caso ‘canna-gate’ : Alessia Marcuzzi fa chiarezza sul caso ‘canna-gate’ dell’Isola 2018 La quinta puntata di questa sera de L’Isola dei famosi è iniziata con un chiarimento da parte di Alessia Marcuzzi sul caso ‘canna-gate’, dopo aver ascoltato nuove prove da parte di Striscia la notizia. “Non possiamo fare un tribunale”, sono state queste le prime parole della conduttrice dell’Isola dei famosi, la quale ha ...

Isola dei Famosi 2018 : il fuorionda tra Eva e Nadia sul caso di Francesco Monte : In onda un filmato di 'Striscia la Notizia' in cui le due ex naufraghe parlano dell'ex tronista durante un fuorionda a 'Domenica Live'.

Antonio Ricci contro l'Isola dei Famosi 2018: Striscia la Notizia, nuove rivelazioni sul caso "canna-gate".

Francesco Monte dopo il caso droga a L'Isola dei Famosi diventa attore : ecco dove lo vedremo : Francesco Monte dopo il caso droga a L'Isola dei Famosi diventa attore di una famosa fiction di Canale 5: qual è il suo ruolo e quando va in onda? I fan si augurano che l'ex naufrago con la ...

Eva Henger, assente nello studio dell'isola dei Famosi 2018? Continua lo scontro a distanza tra il marito Massimiliano Caroletti e la conduttrice Alessia Marcuzzi.

ALESSIA MARCUZZI torna a condurre l'Isola dei Famosi 2018, ma il martedì sera per evitare lo scontro con il Commissario Montalbano.

“Francesco Monte in studio a l’Isola dei Famosi”. Tutti lo aspettano. Dopo il caso ‘droga’ - l’ex naufrago si è tirato indietro - ma a Mattino 5 Federica Panicucci ha svelato la verità : Il ‘canna gate’ dell’Isola dei Famosi continua a tenere banco. Nessuno cede: Monte nega, Henger insiste. Proprio in questi giorni per l’affaire marjiuana, l’ex naufrago ha ricevuto il Tapiro d’ora da Striscia la Notizia che peraltro lo ha beccato con la sua ex cecilia Rodriguez. Da lì sono nati mille pettegolezzi su una presunta montatura, ma Ignazio Moser è intervenuto per tagliare corto e stabilire l’ordine: Chechu è sua. In tutto ciò, ...

Stefano De Martino non convince ancora il pubblico dell'Isola dei Famosi 2018 nella sua veste di inviato. Delude il "no comment" sul "caso droga" a Verissimo.

