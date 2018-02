Inzaghi | Lazio sui binari giusti

Lazio - Inzaghi : 'Spero che Immobile vinca la Scarpa d'Oro' : 'I ragazzi sono stati bravissimi: avevamo speso tante energie mentali giovedì, ma sapevamo che oggi avremmo dovuto fare una gara altrettanto importante. L'abbiamo sbloccata subito e col passare dei ...

Sassuolo-Lazio 0-3 : doppio Milinkovic più Immobile - Inzaghi va : La Lazio stende il Sassuolo per 3-0 in trasferta. In gol Milinkovic per due volte e Immobile. Espulsi Berardi e Marusic. LEGGI LA CRONACA

Sassuolo-Lazio dalle ore 15 La Diretta Inzaghi a caccia di continuità : Il Sassuolo, reduce dalla sconfitta di Bologna, in preda ad una grave crisi che dura dall'ultima vittoria in campionato del 23 dicembre scorso sull'Inter, ospita oggi al Mapei Stadium la Lazio, che ...

Lazio - Inzaghi : 'Col Sassuolo titolari Radu e Milinkovic' : Archiviata, per il momento, l'Europa League, riparte la corsa Champions in campionato. Simone Inzaghi ha presentato in conferenza stampa il match con il Sassuolo, mercoledì poi la Lazio affronterà il ...

Lazio - Inzaghi : "Il mio unico pensiero è il Sassuolo" : Il tecnico biancoceleste tiene alta la concentrazione in vista della sfida di domani al Mapei Stadium. Circo 400 tifosi hanno accolto la squadra prima della partenza per Reggio Emilia

Lazio - Inzaghi ‘apre’ al ritorno di Zarate : le importanti novità : Stagione veramente importante per la Lazio che dopo la qualificazione agli ottavi di Europa League si prepara per la partita contro il Sassuolo. Ecco le importanti dichiarazioni di Simone Inzaghi in conferenza stampa: “Ho ancora diversi dubbi, sicuro dall’inizio partiranno Milinkovic e Radu che domenica non hanno giocato. Stano tutti bene, non guardo a mercoledì, nella nostra testa c’è solo il Sassuolo e dovremo dare il ...

Lazio - Inzaghi : 'Solo chi non ha obiettivi si stanca. Ora sotto con il Sassuolo' : Archiviata la sfida d'Europa League contro la Steaua, la Lazio ritrova il campionato. Alla vigilai del match contro il Sassuolo, in programma domani al Mapei Stadium di Reggio Emilia, il tecnico ...

Lazio - Inzaghi : 'Un ritorno di Zarate? Quando sta bene può fare la differenza' : ROMA - 'Ho ancora diversi dubbi, sicuro dall'inizio partiranno Milinkovic e Radu che domenica non hanno giocato. Stano tutti bene, non guardo a mercoledì, nella nostra testa c'è solo il Sassuolo e ...

Lazio - Inzaghi : 'Radu e Milinkovic-Savic titolari. Dovremmo subire meno gol' : La qualificazione spettacolare in Europa League ha ridato carica alla Lazio, dopo la vittoria col Verona che ne aveva visto il ritorno al successo. I biancocelesti saranno impegnati domani al Mapei ...

Lazio - Inzaghi : 'Uscire con la Steaua sarebbe stato un peccato' : TORINO - Pokerissimo Lazio con la Steaua Bucarest. Ribaltata la sconfitta dell'andata e la Lazio vola agli ottavi di finale di Europa League. ' Siamo stati bravissimi nell'interpretare la partita fin ...

Lazio : Inzaghi - vogliamo arrivare lontano : ANSA, - ROMA, 22 FEB - Simone Inzaghi è soddisfatto del passaggio del turno della sua Lazio: "vogliamo arrivare il più avanti possibile - le parole del tecnico - Ai ragazzi oggi ho ricordato l'anno ...