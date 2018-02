Inter | Spalletti show | le proteste del Benevento e la ‘lite’ Brozovic-Icardi

L’Inter vince contro il Benevento (e non sa nemmeno come) - partita disastrosa dei nerazzurri - due episodi (e due difensori) salvano la faccia a Spalletti [FOTO] : 1/16 Moro Francesco/LaPresse ...

Inter Benevento - Sky : 'Spalletti deve sciogliere ancora un dubbio ' : Inter Benevento - I nerazzurri guidati da Spalletti sono chiamati a vincere per invertire la rotta che in questo periodo è a dir poco negativa. Sky Sport 24 ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulle scelte del tecnico nerazzurro. L'Inter potrà contare su dei ritorni molto importanti, ossia quelli di Icardi, Miranda e Perisic. Il croato dovrebbe ...

Inter-Benevento dalle ore 20.45 La Diretta Spalletti vuole uscire dalla crisi : Inter e Benevento si affrontano a San Siro nell'anticipo del sabato sera; è una partita densa di significati sia per i nerazzurri, che vogliono uscire dalla brutta crisi in cui sono incappati ...

PROBABILI FORMAZIONI / Inter Benevento : i rebus per Spalletti. Quote - ultime novità live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Inter Benevento: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Rafinha verso la prima da titolare, Spalletti dovrebbe recuperare anche Icardi(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 14:10:00 GMT)

Inter - Spalletti : 'Società completa per i nostri obiettivi. Wanda Nara? Ci si aspetterebbero parole d'amore - ma...' : Ci sono le personalità per arrivare ai traguardi di cui abbiamo parlato, il nostro proprietario ha dei doveri per l'azienda che rappresenta e deve stare in giro per il mondo a lavorare, ma ha messo ...

Spalletti fa lo psicologo «L'Inter non è depressa» : Sergio Arcobelli Icardi c'è, l'Inter molto meno. Il ritorno del capitano, seppure non dal primo minuto, è una boccata di ossigeno per un ambiente che, di questi tempi, respira a fatica. Anzi, è ...

Inter - Rafinha ha le idee molto chiare : “messaggi” a Spalletti e le intenzioni future : L’ultimo arrivato in casa Inter scalpita. Parliamo ovviamente di Rafinha, calciatore giunto alla corte di Spalletti dal Barcellona, reduce da un lungo stop per infortunio. Il ragazzo adesso si sente pronto a giocare con un minutaggio superiore, magari dall’inizio e non più subentrando dalla panchina. “Ora sto bene, sto trovando il giusto ritmo. Sono contento della mia condizione e mi sto adattando al vostro calcio – ha rivelato alla ...

Inter - SPALLETTI/ "Le parole di Sabatini e Antonello mi hanno fatto estremamente piacere" : INTER, SPALLETTI su Icardi: il tecnico nerazzurro ha svelato come l'attaccante argentino sarà convocato per la sfida di domani contro il Benevento ma non partirà dal primo minuto.(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 21:28:00 GMT)

Inter - Spalletti : 'Icardi convocato - ma non giocherà dall'inizio' : Rialzare immediatamente la testa dopo il pesante ko arrivato nell'ultimo turno di campionato al Ferraris contro il Genoa e ritrovare il sorriso dopo un periodo parecchio complicato. L'Inter cerca una ...

Inter - parla Spalletti : “Icardi convocato ma…” : “Icardi è convocato per Inter-Benevento, ma è meglio non correre il rischio di caricarlo di 90 minuti di partita. Per quanto riguarda il suo impiego abbiamo ancora delle ore a disposizione e domani valuteremo”. Ha esordito così in conferenza stampa il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti. Il tecnico nerazzurro lascia dunque un po’ di incertezza in merito all’utilizzo di Icardi, il quale probabilmente partirà dalla ...

Inter - la conferenza di Spalletti LIVE : Rialzare immediatamente la testa dopo il pesante ko arrivato nell'ultimo turno di campionato al Ferraris contro il Genoa e ritrovare il sorriso dopo un periodo parecchio complicato. L'Inter cerca una ...

Inter : Antonello - fiducia in Spalletti : ANSA, - MILANO, 22 FEB - "La fiducia in Spalletti non è mai mancata. Fin dall'inizio, abbiamo detto che è il nostro condottiero e che, tutti insieme, dalla proprietà alla società, al management, ...

Inter - per Spalletti c'è una preoccupazione su tutte : Luciano Spalletti cerca una cura che rimetta in sesto l'Inter in vista della sfida casalinga contro il Benevento. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport , che spiega come il tecnico toscano stia lavorando soprattutto sulla testa dei propri calciatori. 'La cura del tecnico in vista dell'anticipo col Benevento è a tutto campo. Mira a toccare in ...

Spalletti : “L’Inter ha bisogno di reazioni forti e immediate” : Spalletti: “L’Inter ha bisogno di reazioni forti e immediate” Il problema dell’Inter è l’Inter. Il passato dell’Inter, il paragone costante con quello che è stato. Ne è certo Luciano Spalletti che, intervistato dal Corriere dello Sport, spiega: “Le maggiori difficoltà nascono da questi continui paragoni con i problemi degli anni precedenti. Questi paragoni portano a […] L'articolo Spalletti: ...