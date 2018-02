Inter | Skriniar e Ranocchia | la quiete dopo la tempesta genoana

Inter - che faticaccia contro il Benevento : sblocca Skriniar - raddoppia Ranocchia : Inter-Benevento 2-0 nell'anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A. I gol al 67' di Skriniar e al 69' di Ranocchia.

Pasticcio Skriniar-Ranocchia Poi Pandev - sprofondo Inter A Marassi il Genoa vince 2-0 La Roma è terza : la classifica : Nerazzurri affossati da una tragicomica autorete e dal gol dell'ex: la Roma passa al terzo posto, la Lazio si avvicina: zona Champions a rischio

Genoa- Inter - lo sciagurato autogol di Ranocchia (con la complicità di Skriniar : Il rinvio di Skriniar sbatte sul ginocchio di Ranocchia e la sfera finisce alle spalle di Handanovic

Genoa-Inter/ Spalletti spegne il caso Brozovic e blinda Skriniar : “Starà qui per tanti anni” : Genoa-Inter, Spalletti il ritorno: finita la tregua, il tecnico nerazzurro ne ha per tutti. L’allenatore del club meneghino ha finalmente gettato la maschera di buono di inizio stagione(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 12:17:00 GMT)

Inter : Brozovic - segnali di pace ai tifosi. E Skriniar : "Mai detto di voler andare via" : Il croato posta una foto della figlia con la maglia dell'Inter. Lo slovacco: "Tradotte in maniera errata le mie parole"

Inter - Skriniar : "Quanta fiducia da Spalletti. Ma potevo fare di più" : Giampaolo, il maestro. Spalletti, l'allenatore che gioca per i primi posti. Milan Skriniar, difensore dell'Inter, si racconta a Inter Tv e definisce il rapporto che lo lega agli allenatori avuti alla ...

Inter : Skriniar - Giampaolo un maestro : MILANO, 14 FEB - Giampaolo, il maestro. Spalletti, l'allenatore che gioca per i primi posti. Milan Skriniar, difensore dell'Inter, si racconta a Inter Tv e racconta il rapporto che lo lega agli ...

Inter - Skriniar : 'Futuro? Non andrò via per far panchina. A gennaio è arrivata un'offerta importante' : ... così come le due squadre di Manchester " prosegue il difensore nerazurro " Secondo me la Premier League è il campionato più bello del mondo". SERIE A - TUTTI I VIDEO Guarda tutti i video

Serie A - Skriniar : «Mai pensato di lasciare l'Inter a gennaio» : MILANO - Milan Skriniar non ha intenzione di lasciare l 'Inter. "Non ho mai pensato - rivela il difensore in un'intervista rilasciata al quotidiano slovacco Sport - di andarmene a gennaio. Sono stato contento quando l'Inter ha detto che non mi avrebbe lasciato partire. Ora voglio solo continuare a migliorare e poi vedremo cosa succederà in estate". A ...