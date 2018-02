Inter in difesa | ma con l' ultima basta

Mafia : difesa Mancino - Intercettato per mesi senza essere neppure indagato : Palermo, 15 feb. (AdnKronos) - "Per molti mesi Nicola Mancino è stato intercettato senza neppure essere iscritto nel registro degli indagati". Così, l'avvocato Nicoletta Piergentili proseguendo la sua arringa difensiva al processo sulla trattativa tra Stato e Mafia che vede imputato l'ex Presidente

Mafia : difesa Mancino - Intercettato per mesi senza essere neppure indagato : Palermo, 15 feb. (AdnKronos) – “Per molti mesi Nicola Mancino è stato intercettato senza neppure essere iscritto nel registro degli indagati”. Così, l’avvocato Nicoletta Piergentili proseguendo la sua arringa difensiva al processo sulla trattativa tra Stato e Mafia che vede imputato l’ex Presidente del Senato Nicola Mancino, accusato di falsa testimonianza. “Le sue parole intercettate – dice ancora ...

National Interest rivela come gli USA contrasteranno la difesa anti-missile russa - : ... che tuttavia col tempo perdono le loro capacità di resistere ai sistemi anti-missile dei principali eserciti del mondo. Pertanto lo sviluppo del B-21 Raider, come scrive National Interest, sembra ...

"Macerata - nella difesa della democrazia capita spesso di dovere fare a meno del PD". Intervento di Maurizio Acerbo : Consideriamo gravissime le dichiarazioni del sindaco PD di Macerata. Questo signore per giorni non è nemmeno andato a trovare i feriti in ospedale. Invece di invitare la cittadinanza a partecipare ...

Inter 2018-2019 : la situazione su Martinez - Torreira e il colpo in difesa : L'Inter non guarda solo al presente, ma anche al futuro e precisamente alla stagione 2018-2019, cercando di anticipare la concorrenza e accaparrarsi i migliori talenti sul mercato. La squadra, ovviamente, è concentrata sul campo visto che domenica è impegnata nel delicato match contro il Bologna allo stadio Meazza, che potrebbe riportare i nerazzurri al terzo posto in classifica. La Lazio, infatti, è impegnata nell'anticipo di sabato sera allo ...

LIVE Italia-Slovenia - Europei calcio a 5 2018 in DIRETTA : 1-0 all’Intervallo! Azzurri da urlo in difesa - decide Honorio : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Slovenia, match valido per gli Europei 2018 di calcio a 5. A Lubiana, gli Azzurri sfideranno i padroni di casa in un incontro decisivo per la qualificazione ai quarti di finale: la nostra Nazionale è obbligata a vincere oppure a pareggiare segnando almeno tre gol (in caso di 2-2 non deve prendere più di due cartellini gialli) per passare il turno e proseguire la propria avventura nella massima ...

Inter - Brozovic è la chiave per il 'colpaccio'; importante rinnovo in difesa Video : L'#Inter e Javier Pastore, sembrava una storia chiusa, soprattutto dopo che la societa' nerazzurra è riuscita a chiudere per Rafinha [Video]. Invece negli ultimi giorni la pista si è ravvivata, tanto che il club avrebbe raggiunto anche un accordo di massima con il trequartista argentino per un ingaggio pari a 4 milioni e mezzo di euro a stagione. E se il calciomercato italiano delle pulci ha avuto qualche sussulto, lo si deve certamente alla ...

Milan-Real - scambio? Un mediano top per l'Inter - Restyling difesa per la Juve Video : La sessione invernale di calciomercato [Video] sta per terminare. La #Juventus continua a pensare al futuro e sembra avviarsi a questa sessione di riparazione con la sola operazione Pjaca in uscita. Il #Milan ha ribadito a più riprese che non ci saranno operazioni in entrata ma ad oggi anche in uscita la situazione appare in fase di stallo. L'unico club, tra le grandi, che si sta muovendo 'in grande' è l'#Inter. I nerazzurri non sembrano volersi ...

Inter - nome nuovo per la difesa : L' Inter studia i colpi in difesa per giugno e spunta un nuovo nome: stando a Premium Sport piace Marc Oliver Kempf, centrale classe '95 del Friburgo .

Inter - offerta importante per l'attacco : in difesa c'è l'addio sorprendente Video : L'Inter in questa sessione di mercato ha gia' ufficializzato l'arrivo di due giocatori: Lisandro Lopez e Rafinha Alcantara. Secondo Luciano Spalletti, tecnico dei nerazzurri, ancora non bastano per migliorare la rosa e tornare a vincere. Soprattutto a centrocampo, dove secondo il mister, servirebbe un giocatore muscoloso, tipo Nainggolan o Vidal per intenderci. Per i due giocatori di Roma e Bayern Monaco, l'Inter ci ha gia' provato in estare, ma ...

Sulle Intercettazioni penalizzati difesa e informazione : Il decreto delegato Sulle intercettazioni muoverà i suoi primi passi nel 2018. Può essere considerato parte di una più ampia politica penalistica da tempo orientata verso il diritto penale d'autore: cioè quello che descrive il fatto criminoso in ragione

Probabili formazioni/ Inter Roma : diretta tv - orario - notizie live. La difesa (Serie A - 21^ giornata) : Probabili formazioni Inter Roma: diretta tv, orario, le notizie live su moduli e titolari alla vigilia della partita fra due big in difficoltà (21^ giornata Serie A)(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 11:19:00 GMT)

Centrodestra - Meloni : per me Difesa o Interno - Salvini al Welfare : "Tutto mi piacerebbe fare. Il ministro dell'Interno, il ministro della Difesa o il ministro degli Esteri". Così Giorgia Meloni a chi le chiede del suo ruolo in un eventuale governo di Centrodestra. La ...