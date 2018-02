Inghilterra | Mou ' accarezza' Conte | e lo United batte il Chelsea

Manchester United - Mourinho dirà addio a fine stagione : in Inghilterra ne sono certi : Manchester United , Mourinho dirà addio a fine stagione : in Inghilterra ne sono certi Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Manchester United , Mourinho - Josè Mourinho è pronto a dire addio al Manchester United a fine stagione . Secondo quanto riportato da “Daily Mail”, l’ex tecnico nerazzurro sarebbe pronto alle dimissioni a fine anno. Manchester ...

Dall'Inghilterra : sorprendente offerta di Mourinho per il top player dell'Inter Video : In casa #Inter non c'è grandissima soddisfazione per il pareggio ottenuto ieri sera contro la Juventus [Video], nel derby d'Italia, per 0-0. Nonostante i nerazzurri, infatti, siano rimasti davanti ai bianconeri in classifica 40 punti contro 38, al tecnico Luciano Spalletti non è piaciuto molto l'atteggiamento avuto, che è sembrato molto simile a quello avuto nello scontro diretto contro il Napoli, allo stadio San Paolo anche lì finì 0-0. La ...