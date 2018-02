Infortunio Chiesa | le ultime da casa Fiorentina | ko anche Falcinelli

calcioweb.eu

(Di domenica 25 febbraio 2018)– Laha vinto inil proprio incontro odierno contro il Chievo Verona, una gara condizionata nel finale dagli infortuni che hanno colpito la rosa di Pioli. Ben due calciatori costretti a chiedere il cambio negli ultimi minuti.lo ha fatto a causa di una contusione alla tibia che non sembra preoccupare la Viola. Una botta presa dal calciatore dellache non dovrebbe avere ripercussioni particolari.invece ha accusato un guaio alla caviglia a seguito di un duro contrasto con Radovanovic, avversario veronese. Il calciatore è uscito dal campo molto dolorante per lasciar posto a Thereau, si attendono gli esami strumentali per. L'articolo: leda, kosembra essere il primo su CalcioWeb.