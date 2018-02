Incredibile in Gela-Palmese | espulsione da record dopo 3 secondi!

calcioweb.eu

(Di domenica 25 febbraio 2018), si sono affrontate oggi in una gara valida per la 25ª giornata del girone I di serie D, una gara che probabilmente passerà alla storia. Secondo quanto rivela la Gazzetta dello sport infatti, c’è stato un caso assolutamente da guinness dei primati durante la gara, anzi proprio ad inizio incontro. Il difensore del Gena Brugaletta,soli 3 secondi di gioco, rifila una gomitata all’attaccante dellaMario Artistico. Ovviamente rosso diretto comminato dal direttore di gara, un rosso dasoli tre secondi. Un primato non certo di cui vantarsi per Brugaletta. L'articoloindasembra essere il primo su CalcioWeb.