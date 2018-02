Incendio nella caserma Fadini di Firenze - morto un poliziotto : Incendio nella caserma Fadini di Firenze, morto un poliziotto Le fiamme sarebbero divampate in un'ala del primo piano dell'edificio. Sul posto, oltre al personale della polizia di Stato, sono arrivati i Vigili del fuoco. Passanti avrebbero visto il fumo uscire da una finestra e sentito piccoli scoppi Parole ...

Incendio nella caserma Fadini - poliziotto muore a Firenze : Dramma a Firenze. Un poliziotto è morto nel pomeriggio nell'Incendio di alcuni uffici della caserma 'Fadini' della polizia di Stato. Le fiamme si sono sviluppate in...

17 persone sono rimaste intossicate per un Incendio nella discoteca Art di Desenzano del Garda : nella notte tra sabato 24 e domenica 25 febbraio c’è stato un incendio alla discoteca Art di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. L’incendio è iniziato intorno alle due di notte, quando nella discoteca c’erano circa 700 persone, che The post 17 persone sono rimaste intossicate per un incendio nella discoteca Art di Desenzano del Garda appeared first on Il Post.

Incendio nella notte : distrutto lo stabilimento Tirreno 2000 : Un violento Incendio divampato intorno alle 23 di lunedì 19 febbraio, ha distrutto il bagno Tirreno 2000 lungo viale del Tirreno a Calambrone, un noto stabilimento balneare...

Formigine - Incendio nella stanza dell'hotel. Quattro persone salvate : Modena, 17 febbraio 2018 - Notte di paura in via Rossa a Formigine , dove due persone sono finite in ospedale a causa del fumo e altre due sono state soccorse dai vigili del fuoco per un incendio ...

“Al fuoco - al fuoco”. Incendio nella notte all’Isola dei Famosi. La paura dei naufraghi - svegliati di colpo dal fumo e dalle alte fiamme divampate all’improvviso. L’apprensione degli spettatori : cosa è successo (no - non è una finzione) : Non sembra davvero trovare pace quest’edizione dell’Isola dei Famosi inizia con i contrattempi legati al meteo, che ha messo a rischio la diretta della prima puntata a causa di venti e forti piogge, e proseguita con lo scandalo che ha visto Francesco Monte, uno dei protagonisti più attesi, lasciare l’Honduras a seguito delle accuse mosse contro di lui da Eva Henger che gli rimproverava di aver fatto uso di droga subito ...

Incendio in un palazzo di via Cogne - ragazzino di 13 anni sviene nella casa in fiamme : morto : Quando i vigili del fuoco sono entrati in casa sua, le visiere dei loro caschi si sono sciolte per il calore. Eppure, pompieri, carabinieri e poliziotti erano riusciti in qualche modo a prenderlo e tirarlo fuori da quell'inferno. Ma alla fine...

La curiosità di cane goloso provoca un piccolo Incendio nella casa dei proprietari (con lieto fine). : Avete presente il batterfly effect, secondo cui il semplice battito d'ali di una farfalla può scatenare un uragano dall'altra parte del mondo? È più o meno quanto accaduto in questa casa privata a Southwick, in Massachusetts. Un cane, evidentemente goloso, voleva addentare un pancake lasciato sul fornello della cucina dai proprietari. Ma casualmente ha attivato la cucina, con le fiamme che piano piano sono divampate sul ...

Incendio nella canna fumaria - brucia tetto : Squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme sono intervenute questa mattina per un Incendio al tetto nel comune di Curinga località Acconia. L'Incendio sviluppatosi all'interno ...

Reggio Calabria - Incendio nella tendopoli di San Ferdinando. Morta una donna : Solo cenere e detriti rimangono dopo l'incendi che ha devastato la tendopoli di San Ferdinando, nella piana di Gioia Tauro in provincia di Reggio Calabria.