Il trucco luminoso di Nina Zilli a Sanremo era un glow femminista

(Di domenica 25 febbraio 2018) Che avesse una passione speciale per l’eyeliner questo lo avevamo capito già ai tempi di «Sola» e «50mila». Ma per il suo nuovo singolo «Senza Appartenere», presentato all’ultima edizione di2018,ha osato un make-upche nessuno si sarebbe mai aspettato, abituati come eravamo ai suoi iconici beauty look alla Amy Winehouse. C’è da chiedersi, allora, se il significato di questa nuova scelta make up abbia in qualche modo avuto a che fare con il significato della canzone stessa che parla di donne che desiderano riscattarsi, tornare alla luce ancora più forti di prima, «Donne che sanno volare mentre il cielo cade», cita una strofa della canzone. Tornare a splendere, dunque, nonostante tutto. E non c’è come uniridiscente capace di sostenere questo messaggio così importante. Ma come si ottiene questo»? Lo abbiamo chiesto ...