Il Siracusa cala il tris al Monopoli | standing ovation per Mancino

Terremoto a Siracusa : preoccupazione per rischio sismico fra Sicilia e Calabria Video : Un nuovo sciame sismico si è attivato in Sicilia, questa volta nella zona sudorientale dell'isola. Dopo il Terremoto di magnitudo 3.7 della scala Richter che ha gettato la popolazione di Reggio Calabria e Messina nella paura, con effetti fino al V grado della scala Mercalli, una sequenza si è attivata in un'altra zona ad elevatissimo rischio sismico. Secondo l'EMSC, infatti, due scosse avrebbero interessato il prospiciente entroterra della ...