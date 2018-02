Il piano di Berlusconi | dal reddito di dignità alla flat tax e al lavoro

[Il retroscena] Il piano segreto di Berlusconi per la riabilitazione : da condannato a salvatore dell'Italia : Berlusconi sente la vittoria in tasca. I sondaggi sono vietati ma i leader politici ne maneggiano ogni giorno e anche più volte al giorno. Quelli nelle sue mani gli dicono che la maggioranza dei seggi ...

Luigi Di Maio? Silvio Berlusconi detesta lui e i grillini - però li sfrutta : il piano del leader di Forza Italia : Da un punto di vista etico, l'offerta di Silvio Berlusconi ai futuri parlamentari Cinque Stelle - passate con il centrodestra e non dovrete versare al movimento la quota richiesta - lascia quantomeno ...

Berlusconi e il piano Giovani : È la prima cosa che faremo : Milano - Dai confindustriali lombardi Silvio Berlusconi mancava da un ventennio, mentre ne sono passati dodici dall'incontro di pugilato dell'allora premier con i vertici di Confindustria a Vicenza («Chi di voi si schiera con la sinistra ha qualcosa da nascondere!»). Ma il clima è cambiato, Berlusconi è tornato un interlocutore privilegiato con la sua storia imprenditoriale per gli industriali, che lo salutano con ...

Meloni alla firma del patto anti-inciucio senza Berlusconi e Salvini : "Silvio ha un piano B" : In piazza a Roma, Giorgia Meloni fa firmare il patto anti-inciucio ai candidati di Fratelli d'Italia. Silvio Berlusconi e Matteo Salvini non ci saranno, una scelta che "non lascia tranquilla" la leader della formazione di destra. Che in un'intervista alla Stampa afferma:"Berlusconi sostiene che tra alleati ci si deve fidare, ma in questa legislatura abbiamo visto gravi fenomeni di trasformismo, decine e decine di cambi di casacca, governi ...

Berlusconi - piano sicurezza : Legittima difesa da rivedere : A Cartabianca, su Rai3, Silvio Berlusconi è ospite di Bianca Berlinguer, che lo presenta così: «Un uomo che 5 anni fa veniva considerato uno spettro nero in Europa e che oggi, invece, appare come l'argine alla deriva populista».Lui chiarisce subito che il suo candidato-premier è Antonio Tajani. «In Europa è stimato da tutti, come miglior presidente del parlamento europeo. Ma ci sono anche altri nomi». ...

Berlusconi : "Nessun piano B" : "Sono certo che vinceremo noi. Non esiste alcun piano B da parte nostra, come cercano di far credere alcuni giornali della sinistra . Come potremmo allearci con il Pd che negli ultimi cinque anni, con ...

Berlusconi : l'unico piano B sono io : 20.23 Niente grande coalizione come esito delle prossime elezioni. Lo assicura Silvio Berlusconi al Tg1."l'unico piano B che abbiamo è il piano Berlusconi:vincere le elezioni, con Forza Italia e il centrodestra", dice. Sul programma elettorale dice:"La flat tax serve proprio ai più deboli e al ceto medio,avrà come effetto principale far ripartire la crescita e l'occupazione".Poi:le aziende che assumeranno un giovane disoccupato con un ...

Silvio Berlusconi e il piano anti-Lega in caso di sconfitta : Fino al 4 marzo la 'tregua', altrimenti definibile come 'coalizione' reggerà. Poi, se vittoria sarà come Silvio Berlusconi spera anche in base ai sondaggi che danno il centrodestra vicino a una ...

Il piano B di Renzi - Di Maio e Salvini. Tutto dipende da Berlusconi? Video : Malcontento, tensione e veleni. La fotografia del Partito Democratico è tutta nel day after la presentazione dei candidati che correranno per il nuovo Parlamento. #Matteo Renzi questa volta si è esposto, molto di più rispetto alle precedenti occasioni. “Abbiamo in campo la miglior squadra per vincere le elezioni” ha affermato pubblicamente, quasi a voler replicare alle pesanti accuse piovutegli addosso dentro e fuori il Nazareno. Il segretario ...

Flat tax - il piano di Berlusconi : Così farò ripartire l'economia : "Con l'introduzione della Flat tax potremo far ripartire l'economia del nostro Paese e cancellare completamente anche le tasse sulla prima auto, sulla prima casa, sulle donazioni e sulla successione". Uno dei punti fondamentali del programma del centrodestra è "meno tasse, meno tasse, meno tasse". A illustrarlo è lo stesso Silvio Berlusconi che, in un video pubblicato oggi su Facebook (guarda qui), ...